 

Американец попросил политическое убежище в Беларуси

08.11.2021, 19:40, Разное
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Гражданин США Эван Ньюман, проходящий по делу о январском штурме Капитолия в Вашингтоне, попросил политическое убежище в Беларуси. Об этом сообщает гостелеканал «Беларусь 1».

Эван Ньюман во время протестов у Капитолия. Скриншот видео ФБР

Сам американец рассказал, что ФБР расследует шесть уголовных дел против него. Он бежал из США в Европу, а затем перебрался в Украину. По его словам, он был вынужден покинуть Житомир из-за внимания со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). 15 октября его задержали белорусские силовики при попытке пересечь границу через лес.

Эван Ньюман сейчас. Фото: Беларусь 1

Как писало издание California News Times, Ньюман подозревается в нападении, сопротивлении, препятствовании полицейским, насильственном вторжении и незаконных действиях в здании Капитолия.

«Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня в Украине <…> Это ужасно. Это политическое преследование… Не расследование уголовного преступления, а именно политическое преследование. И это такой уровень, с которым я ничего не могу сделать», — рассказал Ньюман белорусскому гостелевидению.

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6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции. Более 50 человек задержаны, некоторые из них стали фигурантами уголовных дел, зашедший в Капитолий Пол Ходжкинс получил 8 месяцев тюрьмы.

Глава полиции Капитолия Стивен Сунд ушел в отставку. Соцсети, включая Facebook, Twitter и Instagram, заблокировали аккаунты Трампа, чтобы избежать призывов к мятежу.

Источник: Новая газета



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