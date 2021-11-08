Мнение: Транспортные эксперименты

Сообщается, что в РЖД рассматривают вопрос о введении требования предъявления QR-кода при покупке билета и посадке на поезд. Пока эта информация не подтверждена официально, однако если это так — то фактически это будет означать полный и окончательный транспортный коллапс страны и фактический запрет на перемещения. РЖД при этом ссылается на «планируемое решение правительства об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации». Формулировка решения предполагает, что речь пойдет не только о перевозках железнодорожным транспортом, а транспортом вообще — воздушным, речным, наземным.

По всей видимости, отведенные Байденом на летней встрече с подвальным тружеником полгода через два месяца истекают, а результат крайне невзрачен. Поэтому режим вынужден переходить к тотальным мерам, чтобы простимулировать население для быстрого приема внутрь бодрящего лекарства. Заявленная цель в 80% вакцинированных не выполнена и наполовину (а с учетом массовых махинаций и фальсификаций реальный процент вакцинированных вряд ли превышает даже 20%). Деваться некуда – приходится идти на совершенно самоубийственные решения.

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