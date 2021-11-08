 

Мнение: Сандинисты побеждают на выборах в Никарагуа

08.11.2021, 19:32, Разное
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Сандинисты и Даниэль Ортега побеждают на выборах в Никарагуа. Ортега по предварительным подсчетам набрал от 75 до 81% голосов.
США до сих пор обижены, что всех кандидатов связанных с США Ортега отстранил от выборов или посадил. Байден уже назвал выборы в Никарагуа пантомимой. Из Никарагуа отвечают, что не тому, кто украл выборы в США поучать суверенную страну демократии.

США еще до выборов в Никарагуа признали их нелегитимными и ввели санкции против Никарагуа. Ожидается. что курс на делегитимизацию властей Никарагуа будет продолжен, в том числе и путем привлечения латиноамериканских и европейских сателлитов. Попутно будет развиваться кампания экономического давления идентичная тем, которые осуществляются в отношении Кубы и Венесуэлы. Также накануне выборов подконтрольные США соц.сети удалили аккаунты практически всех значимых сторонников действующего правительства.

Материалы на тему:

1. США и остров Никарагуа – https://colonelcassad.livejournal.com/7094068.html
2. Никарагуанская чистка – https://colonelcassad.livejournal.com/7186761.html
3. План Байдена для Центральной Америки – https://colonelcassad.livejournal.com/6635930.html
4. США вводят санкции против Никарагуа – https://colonelcassad.livejournal.com/7189219.html
5. План свержения правительства Никарагуа – https://colonelcassad.livejournal.com/6072005.html
6. О попытках смены власти в Никарагуа. Интервью с Даниэлем Ортегой – https://colonelcassad.livejournal.com/4441051.html

Источник: Colonel Cassad



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