Нейтральный маникюр – хит ноября: тренды последнего месяца осени, которые не исключают экспериментов

Нейтральные ногти сейчас в тренде. В ноябре маникюр должен быть простым и минималистичным. Мы сделали подборку интересных вариантов, благодаря которым можно выделиться из толпы, но при этом маникюр можно считать повседневным и подходящим под каждый стиль.

Модно и просто

Пастельные легкие оттенки, визуально не перегружающие маникюр, снова пользуются популярностью. Они отлично вписываются в повседневный стиль, выглядят красиво, но не броско. С помощью таких оттенков можно создавать легкий нюдовый маникюр, разбавляя однотонность мягкими узорами. Например, довольно женственно и нежно будет смотреться сочетание полупрозрачной основы со светлыми тонами.

На ногтях средней длины с овальной формой это будет выглядеть просто и нежно. Можно добавить несколько ярких деталей в виде блесток или камней, но это индивидуальный подход.

Френч в классической форме уже давно перестал быть трендовым, вместо этого появились интересные вариации, благодаря которым получается очень стильный результат. Миндалевидные ногти идеально подходят для френча, выполнить который можно как в классическом белом, так и в черном цветах и даже соединить это в одном маникюре. Ни одна модница не сможет устоять перед таким необычным, но эффектным решением.

Актуальным будет нюдовый маникюр на квадратной основе средней длины. Нижнюю форму можно подчеркнуть с помощью светлого неонового оттенка.

Тренды осени

В этом сезоне популярны простые варианты без лишних деталей. Плавные линии на белой основе отлично сочетаются с другими оттенками. Кстати, здесь можно использовать варианты с амбре для плавного перехода между оттенками на ногтях.

Если есть желание украсить ноготки узорами, то пусть это будет легкий и неброский рисунок на одной пластине. Так ногти не будут перегружаться и получится красивый легкий дизайн без лишних деталей. Что касается выбора основы, то ограничений нет, и это может быть как теплый, так и холодный оттенок.

Матовый финиш углубляет цвет ногтей, а вот глянец делает их объемными и зрительно больше. На форму при выборе рисунка также следует обратить внимание. Если ногти короткие, то дизайн лучше размещать посередине, если ногти средней длины, но хочется сделать их больше, то узоры лучше делать по диагонали.

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На белой основе любой дизайн будет казаться ярким и четким, поэтому если нужна проработка деталей, то желательно выбирать светлую чистую основу и не перегружать ее оттенками.

Мягкие акценты

Маникюр с золотистыми элементами будет актуальным в осеннее время.

На серой основе хорошо смотрится дизайн в черном цвете, который также можно дополнить и другими элементами. Такое решение подойдет для маникюра на каждый день.

А вот беж идеально подходит для романтичных и нежных девушек, которые любят подчеркнуть свой стиль и вкус. Для овальной формы хорошо подойдет глянцевая основа с легкими узорами.