Мнение: Письмо: “В нее вселялся демон”

Будем условно делить ситуации в письмах как запросы: 1) на траблушутинг, 2) на терапию.

Траблшутинг – это когда нужен какой-то конкретный поступок, ход или ряд ходов, чтобы выйти из ситуации максимально экологично, насколько это возможно.

Терапия – это когда надо решить внутренний конфликт или избавиться от источника страданий.

Терапией мы с вами заниматься не можем, формат рубрики для это не годится, для терапии нужен диалог с клиентом.

Но мы можем примерно нарисовать схему самотерапии, очертить выход из внутреннего конфликта, предложить способ избавления от страданий.

Мы должны отделять одни запросы от других, и для нас не важно, как именно формулирует автор.

Часто авторы сами отделяют траблшутинг от терапии, но не всегда.

Автор может считать, что у него конкретная проблема, но вся проблема – во внутреннем конфликте.

Автор может жаловаться на боль или страх, но у него конкретная проблема, которую может решить стратегия.

Часто бывает и то, и другое, но мы будем отделять, даже когда будем говорить о том и о другом.

В последнем письме я предлагала найти траблшутинг, а в этом письме предлагаю предложить автору и траблшутинг, и терапию, четко формулируя, где что.

helena_mio

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Мое письмо о дружеских отношениях и реакции на поведение подруги.

Я: 27, не замужем, детей нет. Подруга: 28, не замужем, детей нет.

В общем, моя подруга Юля очень отзывчивый друг, остроумный собеседник, но у неё есть особенность. Она без разбору пристает ко всем мужчинам, которые кажутся ей симпатичными. А если мужчина обращает внимание на других девушек, он становится для неё привлекательным автоматически. И меня это злит.

Мы с Юлей дружим с института, она училась на курс старше меня. В институте она была довольно скромной, парней у неё не было, она считала себя некрасивой, даже страшной (что на мой взгляд вовсе не так, разве что была полновата), а потом сбросила лишний вес, начала зарабатывать сексом по вебкамере и ее как подменили.

Я не была популярнее Юли, но на 4 курсе познакомилась с парнем и у нас завязались отношения.

Пару лет назад я застала Юлю с этим парнем на вечеринке в коттедже у общих друзей в кровати.

Опущу подробности, опишу свою реакцию: я решила, что это их выбор, закрыла дверь с другой стороны, слёз перед парнем не лила, с подругой делала вид, что мне пофиг и типа «я вам разрешаю» (представляю, как нелепо это смотрелось), тем более, что Юля сказала, что он ей очень нравится. Я тогда подумала: «чтож! Я благородно уйду, пусть же будут счастливы!» Вообще эта фальшивая «жертвенность» за мной давно водилась. Я вечно пыталась помочь парням, которые мне нравились, вернуть бывших, по которым они сохли, думая, что исполняю какую-то благородную миссию. Теперь я понимаю, что это кошмарная корона, но тогда…

Игорь (так зовут парня) расставаться со мной не хотел, даже предлагал выйти за него, говорил, что «просто я всегда мечтал попробовать с проституткой» (Ю. рассказывала о своих приключениях с веб всей нашей компании), на что я взялась доказывать, что вебкамера не равно проституция, и вообще у вас тут любовь должна быть, а я…я…я уж как-нибудь тут сама, благословляю вас, дети мои! И удалилась из всех соцсетей Игоря, только что Святого Валентина себе на аватар не влепила.

С Юлей Игорь встречаться не стал, она жаловалась мне, и я ей пыталась посоветовать, как ему понравиться.

Затем была история с Мишей, моим коллегой, он за мной ухаживал, звал в кино и в кафе, часто подвозил с работы, делал комплименты, очень мне нравился, я пригласила его на свой ДР. На ДР была приглашена и Юля со своим парнем. Но Юля пришла одна, и как только увидала Мишу на пороге моей кв с цветами и шампанским, так не отходила от него весь вечер. Ю. много выпила и пыталась усесться ему на коленки, даже залепила шутливую пощёчину за то, что он сказал ей: «девушка, держите дистанцию», не давала нам с ним пообщаться, встревая в диалог, просила его акк в Фейсбуке. Когда пришла пора расходиться, Ю. предложила Мише при всех продолжить отмечать мой ДР вдвоём у неё. Гости, которые не знали Юлю до этого дня, были слегка шокированы ее поведением, остальные понимающе ухмылялись. Мне было неловко. Хорошо, что гости хотя бы не знали, что Миша за мной ухаживал.

Миша отказался ехать к Ю, а потом в кухне, помогая относить посуду, спросил у меня: что это было?

Я, краснея за подругу и негодуя от ревности одновременно, ответила: вот такой ты классный, всем девушкам нравишься!

Ревновала я потому, что не смотря на Мишины отказы Юле, заметила, что он смотрел на неё с интересом. И его «держите дистанцию» было сказано скорее игриво, чем строго.

В общем, Миша меня обнял и поцеловал, чему я весьма обрадовалась, и тут в кухню влетела изрядно пьяная Юля и выдала: а может давайте втроём переспим?

Миша сказал, что подругу, похоже, пора везти домой на такси. Юлю этот отказ нисколько не смутил, она поцеловала Мишу в щеку на прощание, осведомилась, будет ли он думать о ее губах, пожелала мне счастья на ДР и уехала.

И вот так Юля ведёт себя часто, это всего лишь два примера из многих. Я поначалу включала в училку, говорила ей, что так вести себя унизительно, Юля извинялась, но потом, стоило ей выпить хотя бы бокал вина, в неё вселялся демон.

Она старается соблазнить всех, кто готов в этом участвовать. А кто не готов- тех заставить, особенно, если парню нравится кто-то кроме неё.

При этом, так, как Юля может ненавидеть соперниц, покусившихся на ее парня, не может ненавидеть даже Сатана. Наша общая знакомая Света как-то написала Юлиному парню, попросив покатать ее на лошади (он тренер по верховой езде) и предложила угостить его за это ужином. Юля залезла к нему в телефон и прочла переписку. Что тут началось…Таких оскорблений, какими поливала Юля бедную Свету у неё за спиной, таких угроз я не слыхала даже от киношных бандитов. Я защищала Свету, говорила, что ну не тебе ее осуждать, но без толку.

Вообще с Юлей из женщин дружу в последнее время только я, так как чужие мужчины для меня табу, а также терплю ее выходки. Ну и Юле, видимо, я комфортна, она старается компенсировать мне свои пьяные фортели, делает подарки, может примчаться посреди ночи, если я что-нибудь у меня случится типа потерянных ключей. Но в последнее время я не могу уже терпеть ее поведение.

Я стала ее троллить: когда Юля подшофе, доходит до абсурда.

Приходим на рейв, Юля покупает себе несколько коктейлей.

Ю: вон, тот парень обратил на тебя внимание! Как он тебе?

Я: нет, не в моем вкусе, мне больше нравится вон тот, в оранжевой футболке, он мне глазки строит.

Я специально выбираю в компании напротив нас самого некрасивого парня и наблюдаю.

Через 10 минут Юля уже пытается повиснуть на оранжевой футболке.

Я веду ее в туалет и говорю: а вон тот блондин у сцены меня позвал за столик.

И Юля бежит знакомиться с блондином, пьяным в стельку, и, подливая ему алко, кладёт руку на ширинку под столиком.

Чаще всего для Ю. это заканчивается ничем или разовым сексом в том же туалете клуба, так как парни далеко не всегда рады такой инициативе.

И наутро вроде как Ю. ничего не помнит. Хотя она не напивается до беспамятства.

После истории с Мишей я стала осознавать, что со мной что-то не так. Что я, с одной стороны не хочу прекращать дружбу, а также мне самой себе стыдно признаться, что я ревную мужчин к Юле и боюсь конкуренции (это такая корона?)

Мне кажется, пытаться оградить «присвоенного» мужчину от потенциальной соперницы — это даже не рапан, наверное, а намного хуже.

С другой стороны, я понимаю, что Юля не уважает дружбу со мной. И я уже сама не знаю, уважаю ли эту дружбу я, раз троллю ее и вообще меня злит эта ситуация.

Где границы в поведении подруг с парнями друг друга?

Почему Юля так себя ведёт?

Правильно ли я ощущаю, что она вторгается на мою территорию, или я настолько рапан, что присваиваю мужчин и подругу и называю чужую территорию своей?

Как себя вести в ситуациях, в которых подруга даже не скрывает желания склеить твоего парня?

Ведь дрязги: «да ты моего мужика увести хочешь, если не прекратишь, дружбе конец!» — это же такая гадость и вообще бесполезно. Но честно говоря, я ведь именно так и думаю.

Прошу прощения за сумбур, Эволюция, помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо!