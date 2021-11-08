Мнение: 65 миллионов пустых квартир, южнокорейские президенты и отношение к японцам на Тайване

1. Если верить слухам, в Китае понастроили такое количество невостребованного жилья, что его хватило бы на всё население России (по квартире на семью). Что же это такое? Отголоски коммунистической неэффективности, или, напротив, свидетельство капиталистического избытка? Вот что пишет коллега monetam:

https://monetam.livejournal.com/1731808.html

«В который раз Китай удивляет своими цифрами, но сейчас речь не о технологиях и масштабах какого-нибудь приложения. В Китае простаивает 65 миллионов пустых квартир! Это пятая часть жилищного фонда страны. Такого объёма пустующей недвижимости достаточно, чтобы разместить всё население Франции. И сие значение гораздо больше говорит о кризисе на рынке недвижимости в Поднебесной, чем ситуация с Evergrande. И если всё будет развиваться по негативному сценарию, то это заденет всех, ибо 30% роста мирового ВВП с начала нулевых приходится на КНР, а за последние 10 лет корреляция между прибылью на акцию из S&P 500 и экономикой Китая повысилась с нуля до 90% по оценкам BofA.» (по Ilya Pestov)

Звучит всё это странно, если не знать, что всё это строилось на кредиты, полученные от государства для развития регионов. Но народ туда не едет, а вместо этого все сбиваются толпой в мегаполисы, где есть работа. И вот там-то ничего не пустует, а цены на недвижимость бьют рекорды.

Ну и та же КПК со всем её коммунизмом в перспективе не торопится как-то просто раздавать квартиры малоимущим селянам.

Интересно, как китайцы всё-таки намереваются решать проблему городов-призраков. Неужели они попросту начнут сносить все эти бескрайние поля пустых новостроек?

2. Забавная и одновременно печальная история южнокорейских президентов:

https://pivopotam.livejournal.com/450379.html

1. Ли Сынман – свергнут.

2. Юн Босон – свергнут.

3. Пак Чонхи – убит.

4. Чхве Гю Ха – смещён военным переворотом.

5. Чон Ду Хван – приговорён после завершения президентского срока к смертной казни.

6. Ро Дэ У – приговорён после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.

7. Ким Ёнсам – сидел в тюрьме при президенте номер три. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.

8. Ким Дэчжун – сидел в тюрьме при президенте номер три, приговорен к смертной казни при президенте номер 5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.

9. Но Мухён – подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством

10. Ли Мёнбак – после завершения президентского срока арестован, приговорён к 25 годам тюрьмы. Освобождён из тюрьмы по состоянию здоровья.

11. Пак Кынхе (дочь убитого президента номер 3) – подвергнута импичменту. Приговорена к 32 годам тюрьмы за коррупцию, до сих пор сидит.

12. Мун Джэин – действующий президент. Пока не сидит….

Демократия, не? Представим на минуточку такой «послужной список» у России. Но Корею вообще ни одна собака не критикует. В принципе.

PS. Напомню, в Японии одна и та же партия у руля уже 66 лет подряд. Она же, без каких либо всенародных выборов, устанавливает изнутри себя – премьер-министра. Которого ещё и утверждает король император. Страна тоже считается образцом демократии и ни одна ПАСЕ не вякает.

3. Считается, что японцев крайне недолюбливают во всех странах Восточной Азии, куда в прошлом веке сумели дотянуться японские империалисты. В комментариях, однако, пишут, что кое-где японцев всё же долюбливают:

https://olegmakarenko.ru/2273567.html?thread=829299743#t829299743

http://tttkkk.livejournal.com/305267.html

Бросилась в глаза одна интересная особенность Тайваня – то, как там говорят о временах японского правления. Как и Корея, Тайвань был частью японской империи, с 1896 по 1945 г. Причем, колониальная политика и на Тайване и в Корее была достаточно близкой – действовали учреждения с более или менее одинаковыми названиями и функциями, были похожие законы и т.д.

Однако отношение к колониальному прошлому на Тайване удивительным образом отличается от корейского. Оторопь у приехавшего из Кореи человека, например, вызывает то обстоятельство, что в тайваньских городах на мемориальных досках у зданий, построенных в колониальные времена, не только упоминается и о том, какие японские учреждения находились в этих зданиях изначально, но даже говорится о том, как звали японских архитекторов, эти здания спроектировавших. В современном Сеуле невозможно даже представить, что на старом здании, скажем, Сеульского вокзала вдруг появится мемориальная доска, сообщающая, что данное здание «было построено по проекту Цукамото Ясуси».

Впрочем, в Южной Корее отношение к Японии тоже улучшается. Согласно последним опросам южнокорейцы впервые в истории начали относиться к Японии лучше, чем к Китаю. Ранее я уже писал об этом:

https://olegmakarenko.ru/2232915.html

Главная причина такой перемены – это южнокорейская молодёжь, которая видит в японцах с их аниме, поп-музыкой и «странностями» куда более родственные души, чем в китайцах, запретивших недавно «женоподобных мужчин» на ТВ, или, тем более, в глубоко консервативных северокорейцах.

При этом с Японией у Южной Кореи остаются нерешённые проблемы, вроде территориальных споров о приграничных островах. Однако и КНР, и КНДР, очевидно, представляют для Южной Кореи более серьёзную проблему. Китайцы с их растущим судостроением, автопромом и электроникой отобрали у японцев место главных конкурентов южнокорейских корпораций, а северокорейцы и вовсе грозят объединить страну и установить на юге свой чучхе-коммунизм.