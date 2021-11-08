Набравший массу сын Елены Яковлевой еще больше изменился

Сын известной российской актрисы Елены Яковлевой за последнее время еще больше изменился. Денис Шальных набрал массу после усердных занятий в зале.

Сын Елены Яковлевой все больше удивляет подписчиков своим внешним видом. Он является неординарным из-за большого количества тату и пирсинга. Денис Шальных решил изменить, в том числе, свою фигуру.

Наследник актрисы вплотную занялся бодибилдингом. На свежих фото, обнародованных в его микроблоге, он выглядит вполне накаченным. Некоторым молодой человек помнил героев Marvel. Денис Шальных и ранее посещал спортивный зал, сейчас он решил набрать мышечную массу.

Актриса Елена Яковлева порой переживает за то, что многие нелестно отзываются о ее сыне из-за нестандартной внешности. Знаменитость отмечает, что несмотря на это, наследник вырос очень достойным мужчиной.

Напомним, что Денис Шальных живет в гражданском браке со своей девушкой. Пара демонстрирует идиллию в социальных сетях. Что касается татуировок, молодой человек пытался избавиться от некоторых изображений на лице.