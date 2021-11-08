 

Саша голенькая – Личное мнение

08.11.2021, 19:02, Разное
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На несчастную новую девочку Тимати снова накинулись хейтеры. В этот раз фанаты обеих Тиматевых травят ребёнка за то, что она голенькая.

Саша Дони запостила фоточку. Всё очень скромненько, но Саша немножко голенькая.


Фото: Соцсети

Общественности вид Саши чрезвычайно не понравился. Оно и понятно.

Грузная и сутулая Решетова с выпирающей пятой точкой не может позволить теперь фотографироваться в подобном виде. Другая Тиматева, которая Алёна Беленькая, наоборот так высохла, что ей тоже лучше не показывать себя голенькой.


Фото: Соцсети

Кто виноват? Конечно, Доня, решили хейтеры. И начали гнобить молдоденькую за то, что она молоденькая.

Давайте включайте головы, противные хейтеры! Почему Саше, по-вашему, нельзя быть голенькой?

Кругом — райское место. Рядом где-то ходит Тимати. Ещё там 100 девок, как сообщает с места корреспондент-валиде Симона.

Саша всё правильно делает — демонстрирует свои сильные стороны. Сонеты Шекспира ей, что ли, Тимурке в оригинале читать? Так не умеет она, скорее всего, да и Юнусов их не поймёт.

А вот красивую попу Тимур оценит. Фотографируйся, Саша, голенькой — никого не слушай. Это — красиво, а старые грымзы пусть грызут себе сухие шелушащиеся локотки.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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