Владелец Kyiv Post заявил о переформатировании издания

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08.11.2021, 19:00, Новости дня
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Процесс перезагрузки издания, по его словам, продлится около месяца. На это время его работу приостановят, сказал бизнесмен.

“Мы хотим стать доступными для более широкой аудитории и уже начали расширение штата. Теперь издание будет выходить не только на английском языке, но и на украинском, русском и арабском. В наших планах полное переформатирование Kyiv Post в новую медийную платформу с качественным печатным и видеоконтентом. Kyiv Post станет больше и лучше”, – заявил Киван. 

Как пишет Kyiv Post, издание закрывается “немедленно” и “на короткое время”. 

Главред издания Брайан Боннер заявил, что уйдет в отставку. Он поблагодарил Кивана за поддержку. Бизнесмен выразил надежду, что издание откроется “большим и лучшим”. 

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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