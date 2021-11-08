 

Почти 80% украинцев считают родным языком украинский – опрос

08.11.2021, 19:00, Новости дня
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18% опрошенных сказали, что для них родной язык – русский.

1,1% респондентов родным считают другой язык.

Еще 2,6% украинцев затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, 41,1% респондентов в зависимости от ситуации могут перейти на другой знакомый им язык.

В то же время 40,6% опрошенных утверждают, что никогда не меняют язык общения.

13,9% украинцев сказали, что всегда переходят на тот язык, на котором к ним обращается собеседник.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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