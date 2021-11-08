Лавров отказался от встречи глав МИД в нормандском формате в день, предложенный участниками переговоров

По словам Лаврова, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи на полях саммита “Большой двадцатки” в Риме предложил ему провести встречу глав МИД в Париже 11 ноября.

Лавров напомнил, что Россия передала партнерам предложения по встрече в нормандском формате. Как заявил глава МИД России, он ответил Ле Дриану, что Москва хотела бы получить реакцию на эти “содержательные предложения”.

“Я поинтересовался, видел ли он направленные в Париж накануне наши предложения. Жан-Ив Ле Дриан ответил отрицательно, он еще не успел их посмотреть. Но опять стал настоятельно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже бы созрели и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран”, – добавил Лавров.

Он утверждает, что “физически” не может присутствовать на встрече 11 ноября.

“Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где это 11 ноября обозначено чуть ли не как безальтернативная дата”, – добавил глава МИД России. По его мнению, это “по-человечески некультурно”.

Лавров добавил, что “11 ноября ничего не будет, новых дат не обсуждается”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров “Нормандской четверки”, говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров “Нормандской четверки”.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. “Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД “Нормандской четверки” возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство. Ожидается, что коалиционное соглашение будет готово к концу ноября, а имя нового канцлера назовут в декабре. До его избрания Меркель продолжить правительственную деятельность.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—