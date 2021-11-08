Большинство украинцев поддерживают закон, обязывающий использовать украинский язык в сфере обслуживания – опрос

20,9% респондентов заявили, что против таких положений закона.

17,6% опрошенных утверждают, что им все равно.

Еще 6,6% граждан затруднились либо отказались давать ответ.

По данным социологов, 33,2% украинцев считают, что в последнее время использования украинского языка стало существенно больше. 25,4% респондентов заметили, что его стало немного больше.

В то же время 31,3% опрошенных сказали, что с использованием языков в стране ничего не изменилось, а 2,9% граждан считают, что использования украинского языка стало меньше.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

20 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень опубликовал результаты мониторинга, согласно которым шесть национальных телеканалов Украины продолжали показ фильмов на русском языке.

Несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины, считает Кремень.

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