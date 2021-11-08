 

В США намерены предъявить россиянину и украинцу обвинения в кибервымогательстве

08.11.2021, 18:58, Новости дня
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Власти США планируют предъявить гражданину Украины Ярославу Васинскому и гражданину РФ Евгению Полянину обвинения в кибервымогательстве, сообщила телекомпания Си-эн-эн.

По ее данным, оба подозреваемых являются членами организации REvil. Как ожидается, их обвинят в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег, передает ТАСС.

Как отмечает Си-эн-эн, в рамках расследования правоохранительные органы конфисковали 6 млн долларов, которые должны были получить хакеры в качестве выкупа.

В июле стартовал процесс взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию – производителя программного обеспечения Kaseya.



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