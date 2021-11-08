 

В Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест

08.11.2021, 18:58, Новости дня
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Система QR-кодов для посещения всех общественных мест, включая торговые центры и предприятия сферы услуг, вводится в Воронежской области.

«По поручению губернатора Александра Гусева после постепенного снятия антиковидных ограничений в Воронежской области вновь начнет действовать система QR-кодов. При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код на электронном или бумажном носителе», –  приводит сообщение пресс-службы правительства региона ТАСС.

Ранее власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.



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