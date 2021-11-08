Мнение: Киоскоборец

“По телевизору, само собой, кажут разных бабушек, “горячо одобряющих” затеянную Собяниным борьбу с киосками возле метро. Я даже думаю, что теткам и бабкам ничего не платили, это у нашего народа известный рефлекс: если власти взялись кого-то гнобить, то поддержать – дело святое. Так что они вполне искренне кричали в микрофон – “О, эти ларечники! Они над народом издеваются! У них там антисанитария, а продукты стоят так дорого, что просто караул! Правильно их убирают, теперь, глядишь, станут цены пониже!”

Как я и ожидал, угрюмая фигура Собянина не принесла в первопрестольную ничего, кроме очередных тяжелых приступов “административного восторга” (выражение Салтыкова-Щедрина). Пресса, тщась разглядеть в кремлевском назначенце хоть что-то положительное, робко пытается хвалить новоявленного киоскоборца – мол, “киоски портят вид”, и Собянин их “правильно запрещает”.

А ведь всё просто; не надо про “вид” – давайте будем исходить из потребностей москвичей. Вроде бы не слишком тяжелое умозаключение – предположить, что, если у почти всех станций метро множество киосков, навесов и иных прочих торговых точек, то, значит это кому-то нужно? И даже не “кому-то”, а – самим москвичам прежде всего? Если торговцы, кроме стандартной арендной платы, вносят еще и многочисленные “черные” и “серые” платежи “за место” всем подряд – от мелких бандитов до бесчисленных “проверяющих” – и все равно не прогорают; значит, спрос на их товары по-настоящему высок, не так ли? Значит, ЛЮДИ ХОТЯТ покупать всякие мелочи возле метро? Или я в чем-то не прав?

А если москвичам все эти киоски и торговые точки НУЖНЫ – то, простите, как же можно их вот так вот просто взять – и запретить? В одночасье? Если запрещаете – так предложите что-нибудь взамен, желательно – еще более удобное… Или я опять не прав?

И для иллюстрации – пример из собственной жизни. Буквально сегодня. Подъезжаю к нашему окраинному метро – ну, думаю, сейчас “затарюсь” свежей прессой! Понедельник все-таки!

Выхожу – ни фига. Большой навес-развал, под которым жизнерадостные киргизы торговали всевозможными журналами и газетами последние полгода-год – исчез. Вообще вся площадка перед метро странно пустынна. “Вот черт, – думаю. – Ладно, придется, видимо, купить газеты в киоске внизу, в подземном переходе у входа в метро”. Там киоск очень маленький, в закутке, все лежит в пять слоев, не подберешься. Но хоть так!

Спускаюсь к этому киоску; ура, работает. Но подойдя ближе, не верю глазам: на прилавке – только дешевые книжки-детективы. Как будто это книжный киоск, а не газетный! “А где ж газеты?!” – спрашиваю. Пожилая продавщица издает нервный смешок, театрально разводит руками и отвечает, явно сама себе не веря: “А нету! Представляете – сегодня ВСЁ продала! Ни одной газетки не осталось!!” Почему ж так? Неужто, – спрашиваю, – это все Собянин устроил?!

“Да я не знаю, – говорит политически неграмотная киоскерша. – Сказали, мэр приказал наверху все убрать – вот сегодня все ко мне и пошли. С самого утра всё шли и шли…”

Она опять нервно рассмеялась.

Меня одно “утешает”: я с самого начала не ожидал от назначения Собянина абсолютно ничего хорошего. По-моему, ежу должно быть понятно, что его главная задача – сделать жизнь в Москве еще гаже и невыносимей, чем когда-либо прежде. Единственное – как-то не думал, что так рьяно примется за дело” (2010, 8 ноября).

Написал ровно 11 лет назад я про Собянина. Как говорится, “ты знал, ты знал!!”

Многие, кстати, и сейчас еще ставят Собянину в заслугу, что он “снес ларьки и победил маршрутки”. По мне же такая “любовь к порядку” сродни некрофилии, а Москва при Собянине действительно заметно помертвела, или, что то же самое, стала отчетливо отдавать казармой. Особенно лично меня убивают эти бескрайние и совершенно пустые, в любое время дня и ночи, тротуары. В частях, в которых я служил, были такие же бессмысленные плацы – “для построений”.

Только вот строений как раз и нет – снесли.