Мнение: Тренировка

Хотелось бы напомнить, что в июле этого года, когда QR-коды были массово введены в Москве, Геннадий Онищенко заявил следующее: "QR-коды – это неплохо. Это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей".

Что такое «другие цели», сказано не было, но в целом идея была очевидной — переход к тотальному контролю за населением через создание системы апартеида, в которой общество будет разделено принудительным образом на лояльную и нелояльную часть, причем для нелояльной части будут созданы максимально жесткие условия, буквально на грани выживания.

Фактически это шантаж, сопряженный с прямым террором. Если летом эта ситуация выглядела гипотетической, то теперь она встала в полный рост.

О тренировках, кстати, в свое время было сказана еще одна фраза: «…Мы, в принципе, достаточно долго можем там "тренироваться" без существенного ущерба для нашего бюджета". Это было сказано о российской интервенции в Сирии президентом Путиным в декабре 15 года. Если не считать буквально считанных столкновений с регулярным противником, которые Россия либо банально «слила», как истребление частных наемников на левом берегу Евфрата, либо не рискнула адекватно отвечать, как в случае уничтожения Турцией российского военного самолёта, то весь смысл «тренировок» заключается в массированных бомбардировках мирного населения. Кого именно тренируются бомбить соколы Путина? Воронеж? Омск? Хабаровск? Условия — один-в-один. То же гражданское население, то же отсутствие противодействия, тот же принцип «Я солдат, я выполнял приказ». Остается только ввести в оборот понятие «биотеррорист» – и ситуация становится абсолютно аналогичной.

Тренировки, кстати, проводились и в Казани — учения по отработке действий в зоне ЧС эпидемического характера — крайне любопытная легенда учений. Это где у нас должна возникнуть такая зона? Введенный ГОСТ на массовые захоронения в военное и мирное время, меняющий ГОСТ, в котором речь идет только об организации массовых захоронений в военное (и никакое иное) время — это подготовка к чему? Пять городов-миллионников Шойгу на вечной мерзлоте — где предполагается брать население для них? Не из числа ли тех, у кого к какому-то дедлайну не окажется QR-кодов?

Хотелось бы понять, о каких «других целях» в июле говорил Онищенко. Хотя понимание постепенно и так приходит.

Об этом (в том числе) пойдет речь и на семинаре, который я буду проводить 20 ноября. Он должен был состояться 6 ноября, но в силу обстоятельств он перенесен на 20. Еще месяц назад мы с покойным Анатолием Ющенко хотели осветить эти вопросы, но, думаю, к 20 числу появятся дополнительные факты – режим начинает сильно-сильно спешить. По каким-то причинам у российских властей вдруг начинает заканчиваться время, поэтому и столь высокая спешка. Но повторюсь – подобное развитие событий было запланировано еще летом, и удивительным образом старт этому планированию дала внезапная и совершенно непонятная встреча Байдена и Путина в середине июня. После нее всё как-то быстро заверте…

Кстати, и странная "самоизоляция" Путина вполне может быть связана не с вирусом, а более тривиальными соображениями: в случае перехода к жестким событиям будут затронуты не только интересы десятков миллионов людей (на них-то всем наплевать), но и интересы немалой группы нынешней российской знати и нуворишей. Так что прятаться есть от кого – и не только от вируса.

Я уже писал и говорил, что по той модели, которая достаточно близко описывает действия режима, к концу весны-началу лета 2022 года у российского режима административный ресурс деградирует до нулевых значений. Думаю, что режим и сам отдает себе в этом отчет. По всей видимости, речь идет о том, что выбор между двумя граничными сценариями дальнейшего развития событий (прекращение террора по причине невозможности его сопровождения и перевод террора на качественно иной уровень) в таких условиях Кремль будет вынужден делать до наступления управленческого коллапса.

Вполне возможно, что события начинают развиваться в таком направлении, что до сдвига, до принятия качественных решений о переходе остаются считанные месяцы – срок, озвученный Байденом, стремительно сокращается, а что именно будет грозить российским капо в нашем бараке в случае невыполнения распоряжений лагерной администрации, сказать сложно. Но уж точно не дополнительная порция баланды.

Нужно понимать, что когда все перейдет в стадию исполнения решений (другой вопрос, как именно их удастся исполнять) нас сразу поставят в условия, когда будет не до ваших интернетов. Если они, интернеты, с того момента еще будут.

Это не алармизм, но в который раз напомню, что два года назад то, что происходит прямо сейчас, выглядело настолько невероятным, что и представить себе было невозможно. А поди ж ты – мы уже здесь.

Семинар, где (в том числе) будут затронуты эти вопросы, состоится 20 ноября в 19.00 мск. Информация о нем по ссылкам:

https://el-murid.livejournal.com/4940800.html

https://www.facebook.com/mika.al.rami/posts/406547834355475

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