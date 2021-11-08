 

Мнение: Вакцинировались за 400 евро

08.11.2021, 18:38, Разное
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Коварные греческие врачи брали у антиваксеров деньги за липовую прививку, но все равно кололи им вакцину, зарабатывая по 400 евро за "фейковый укол".
Суммарно набралось около 100 000 человек прошедших по этой схеме.

В Греции расследуют аферу века. Полиция выяснила, что десятки тысяч антиваксеров давали взятки медикам, чтобы их вакцинировали «неро» (вода по-гречески). Однако врачи, опасаясь уголовного преследования, кололи им настоящую вакцину от Covid-19, не забывая при этом брать вознаграждение.

По данным греческого телеканала Megatv.com, в афере было задействовано около 100 тыс. антиваксеров, которые платили медикам за псевдопрививку 400 евро.

«Сегодня под постоянными перекрёстными проверками инспекторов органов здравоохранения находятся центры вакцинации в Афинах, Кардице в Западной Македонии и нескольких районах Пелопоннеса после бури осуждений и сообщений», — сообщает телевидение.

Портал Tovima.gr констатирует:

«Ситуация патовая: теперь у самых ярых антиваксеров есть антитела, а у докторов — деньги. Но первые не могут обвинить вторых в оказании медицинских процедур без согласия пациента, поскольку тогда им придётся признать, что они давали взятку за совершение незаконных действий».
По данным ВОЗ, на сегодня, 7 ноября, в Греции от коронавирусной инфекции вакцинирован 61% населения.

https://eadaily.com/ru/news/2021/11/07/afera-veka-grecheskie-mediki-obmanuli-okolo-100-tys-antivakserov – цинк

Источник: Colonel Cassad



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