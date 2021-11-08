Представители сицилийской мафии поддержали акцию «У преступности нет национальности»

Международная акция «У преступности нет национальности», цель которой – уничтожить стереотипы о якобы существующих национальных преступных кланах, набирает популярность во всём мире. Сегодня к ней присоединились представители сицилийской мафии, которые провели митинги в Неаполе, Калабрии и Палермо.

По мнению организаторов акции, стереотип об этнической преступности создаётся с целью посеять социальную рознь и не соответствует действительности. Первые акции под лозунгом «У преступности нет национальности» прошли в 2004 году на Грув-стрит в городе Сан-Андреас (США). Движение стремительно набирало популярность в Америке. В настоящее время официально к движению присоединились семьи Боннано и Гамбино и представители русской мафии в США, гонконгская «Триада», японская «Якудза» и ряд других организаций, выступающих против дискриминационных действий правоохранителей. Итальянские «Коморра» и «Коза Ностра» опубликовали совместное заявление, в котором объявили о всецелой поддержке акции.

«Во всё мире сейчас формируется стереотип о том, что якобы существует какая-то этническая преступность. Я 20 лет прожил на Сицилии, а потом столько же в Нью-Йорке и Чикаго. Могу сказать, что за всю свою жизнь я ничего подобного не видел. Полиции следует обращать внимание на конкретного преступника, а не на то, что он совершил, кто его родственники и к какой национальной диаспоре он относится. Эти стереотипы токсичны для общества и создают в нём среду взаимного недоверия», – сказал консильери Сильвио Карбоне.

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