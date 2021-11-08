Все оттенки золота – самый трендовый маникюр ноября: тенденции главного нейл-арта поздней осени

Украшать ногти осенью мастера советуют золотистыми оттенками, ведь они универсальны в плане сочетания и хорошо передают настроение. С помощью матовых и блестящих вариантов можно создать красоту и подобрать что-то особенное для своего образа.

Стильный выбор

Блеск, эффектный золотистый и красивая форма ногтей могут вместе создать прекрасную композицию. Не нужно отказываться от роскоши, ведь в этом сезоне золото будет на пике популярности. Эффектно и стильно сочетаются квадраты с золотым оттенком.

Сверху, чтобы разбавить чистоту цвета, можно добавить немного серебра в виде напыления. Получится эффектный дуэт. Такой маникюр сразу сделает праздничным настроение и добавит максимум яркости образу. На длинных овальных ногтях лучше использовать чистый цвет, тогда маникюр смотрится элегантно. Зрительно такой маникюр помогает удлинить пальцы и сделать акцент на их изящности.

Что касается выбора между матовым и глянцевым вариантом, лучше отдать предпочтение последнему, ведь так ногти выглядят ухоженными и довольно яркими. Золотой маникюр точно добавит больше лоска и гламура образу.

Праздничный шик

Раньше сочетания золотистого с синим или красным были популярными в предрождественский период. Сейчас же пришло время экспериментов, уже не нужно ждать праздников и зимы, чтобы делать себе яркий и стильный маникюр.

Эффектный синий в сочетании с золотым является прекрасной основой для разных рисунков и комбинаций. Можно поиграть с текстурой и подобрать варианты с блестками, чтобы ногти были еще ярче и интереснее.

С красным золотистый смотрится по-домашнему уютно и тепло. Здесь можно дополнять композицию принтами, рисовать узоры или же использовать разную посыпку, чтобы ногти выглядели фактурнее и ярче.

На овалах средней длины можно рисовать узоры или же выложить камнями красивую линию. Кстати, геометрия и абстракция на ногтях в этом сезоне будут пользоваться популярностью. Единственное, чего стоит избегать при выборе оттенков, так это сочетания трех и более цветов.

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Камни на ногтях – тренд ноября, который продержится на пике еще долго. Он подчеркивает форму и привлекает внимание, кроме того, такие детали делают ногти интереснее и ярче.

Можно рисовать ногти на одной руке одним цветом, а на другой поэкспериментировать еще одним оттенком. Такой вариант популярен в осеннее время.

Просто и со вкусом

Варианты сочетания с белым также будут актуальными. На коротких квадратах дуэт с золотистым делает маникюр еще выразительнее и интереснее.

На длинных квадратах можно играть с золотистым на полупрозрачной или бежевой основе. Тогда ногти будут казаться еще эффектнее, а цвет не станет их сильно перегружать.

Золото и серебро в одной композиции на длинных ногтях выглядят довольно элегантно. Такой маникюр подойдет и на каждый день, и для сочетания с рабочим костюмом, и даже для отдыха.

Популярность блесток в этом сезоне просто зашкаливает.

Благодаря осеннему тренду на яркие и блестящие композиции можно создавать интересные дуэты и наслаждаться красивым результатом на своих ногтях.