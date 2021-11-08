 

Валерий Гаркалин перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки

08.11.2021, 18:14, Разное
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Российскому актеру Валерию Гаркалину сделали экстренную операцию. Она проводилась 8 ноября на плевральной полости грудной клетки.
В грудной полости у Гаркалина, который борется с последствиями COVID-19, стал накапливаться воздух. Он начал сдавливать легкие артиста, поэтому его состояние ухудшилось еще больше.

Хирурги сделали надрез небольшого размера, потом они ввели в полость дренажный шланг. Он был подключен к спецаппарату, который очень быстро откачал лишний воздух из грудной полости. Хирургическое вмешательство прошло успешно, вскоре жизненные показали Валерия Гаркалина пришли в норму.

Пока состояние звезды отечественного кинематографа по-прежнему квалифицируется как тяжелое. Ситуация осложняется еще и тем, что у актера очень много сопутствующих болезней. Гаркалин продолжает находиться под аппаратами ЭКМО и ИВЛ. Напомним, что в больницу он попал 2 октября. Тест на коронавирус у него показывал положительный результат. Со временем поражение легких у Гаркалина увеличилось. Медики приняли решение о переводе его в реанимацию и введении в искусственную кому.

Источник: www.kp.ru



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