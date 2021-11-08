Если тарифы на грузовые перевозки “Укрзалізниці” вырастут, угольная отрасль не справится с кризисом – Профсоюз работников угольной промышленности

“Увеличение железнодорожного тарифа негативно, да просто пагубно скажется на угольных предприятиях, которые и так еле-еле сводят концы с концами”, – сказал он.

Зимин отметил, что угольной отрасли нужна поддержка со стороны государства.

“Если стране нужен уголь – то, безусловно, без помощи государства угольщики не обойдутся”, – заявил заместитель председателя Профсоюза работников угольной промышленности.

Контекст:

В объединении предприятий “Укрметаллургпром” заявили, что кризис в энергетике Украины усилится, если вступит в силу проект приказа Министерства инфраструктуры, предусматривающий повышение на 9% тарифа на железнодорожные перевозки грузов первого класса с 2022 года. Организация также направила письмо министру юстиции. Авторы обращения считают, что проект содержит многочисленные нарушения и не соответствует нормам ряда законов, поэтому не может быть зарегистрирован Минюстом.

“Укрметаллургпром” отмечает, что около месяца назад начал действовать приказ МИУ №418, который уже поднял тарифы на перевозку грузов первого класса с 1 января 2022 года и установил коэффициент к тарифам в размере 2,204. Новый проект приказа предусматривает еще одно повышение тарифов, которое не обосновано и не соответствует принципам регуляторной политики, считают в объединении.

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