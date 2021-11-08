Суд продлил арест Семенченко

“Продлили срок содержания под стражей”, – говорится в сообщении на странице Free Cемен Семенченко в Facebook.

Скриншот: Free Cемен Семенченко / Facebook

В Службе безопасности Украины агентству “Интерфакс-Украина” подтвердили, что суд продлил меру пресечения для Семенченко в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Сегодня, 8 ноября, в Соломенском суде также должно было состояться заседание по делу Семенченко, но его перенесли из-за того, что СБУ не дала разрешение на доставку экс-нардепа в суд, сообщается на странице Free Cемен Семенченко.

https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/posts/4698404966887739

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

Вскоре суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу “Донбасса”, директору охранной фирмы “Донкорп Украина” Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку. При этом он уточнял, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но “делал это неофициально – проверял силу воли”.

28 сентября жена Семенченко сообщила, что он прекратил голодовку, поскольку “беззаконие в виде содержания в изоляторе СБУ прекратилось”.

29 сентября в СБУ заявили о завершении расследования по делу Семенченко. В СБУ уточнили, что в уголовном производстве девять фигурантов.

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