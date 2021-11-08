“Барселона” представила нового главного тренера. Соперника “Динамо” в Лиге чемпионов возглавил Хави
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41-летний Хави появился на арене перед болельщиками в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты.
The moment has arrived pic.twitter.com/OkSunDBzRk
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021
Фанаты скандировали имя Хави.
Chanting his name pic.twitter.com/qnwtkjFJum
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021
“Я действительно благодарен клубу, всем фанатам – это невероятно. Могу сказать одну вещь: мы лучший клуб в мире, и мы будем работать, чтобы выиграть множество трофеев”, – сказал тренер.
Ladies and gentlemen, Xavi has the floor pic.twitter.com/sDmG1VzO5P
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021
Хави и Лапорта подписали контракт и спели вместе с болельщиками.
And there it is! pic.twitter.com/yFdrGsEuNi
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021
* * !!! * pic.twitter.com/gQBry17Ra0
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021
9 ноября Хави проведет первую тренировку “Барселоны” как наставник команды.
Контекст:
“Барселона” объявила, что достигла соглашения с Хави 6 ноября, на посту главного тренера он сменил голландца Рональда Кумана. Испанец покинул клуб “Аль-Садд” из Катара, который он тренировал с 2019 года.
Контракт Хави с “Барселоной” рассчитан до 2024 года.
В составе каталонского клуба Хави сыграл 767 матчей – это второй показатель после аргентинского форварда Лионеля Месси, отыгравшего 778 игр. Вместе з “Барселоной” Хави выиграл 25 трофеев, в частности – восемь раз становился чемпионом Ла Лиги, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, дважды – в Суперкубке УЕФА.
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