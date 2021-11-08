 

“Барселона” представила нового главного тренера. Соперника “Динамо” в Лиге чемпионов возглавил Хави

08.11.2021, 18:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

41-летний Хави появился на арене перед болельщиками в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты.

The moment has arrived pic.twitter.com/OkSunDBzRk

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

Фанаты скандировали имя Хави.

Chanting his name pic.twitter.com/qnwtkjFJum

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

“Я действительно благодарен клубу, всем фанатам – это невероятно. Могу сказать одну вещь: мы лучший клуб в мире, и мы будем работать, чтобы выиграть множество трофеев”, – сказал тренер.

Ladies and gentlemen, Xavi has the floor pic.twitter.com/sDmG1VzO5P

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

Хави и Лапорта подписали контракт и спели вместе с болельщиками.

And there it is! pic.twitter.com/yFdrGsEuNi

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

* * !!! * pic.twitter.com/gQBry17Ra0

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

9 ноября Хави проведет первую тренировку “Барселоны” как наставник команды.

Контекст:

“Барселона” объявила, что достигла соглашения с Хави 6 ноября, на посту главного тренера он сменил голландца Рональда Кумана. Испанец покинул клуб “Аль-Садд” из Катара, который он тренировал с 2019 года.

Контракт Хави с “Барселоной” рассчитан до 2024 года.

В составе каталонского клуба Хави сыграл 767 матчей – это второй показатель после аргентинского форварда Лионеля Месси, отыгравшего 778 игр. Вместе з “Барселоной” Хави выиграл 25 трофеев, в частности – восемь раз становился чемпионом Ла Лиги, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, дважды – в Суперкубке УЕФА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / “Послушай, товарищ, если у нас пожар, то его надо тушить из брандспойта”. Гройсман предложил Ляшко мотивировать украинцев вакцинироваться

09.11 / Умные часы Huawei Watch GT 2 Pro «научились» проверять уровень кислорода в крови

14.10 / “Есть успехи”. В клинике “Шарите” прокомментировали состояние Кернеса

02.09 / Администрация Байдена поддерживает евроатлантические устремления Украины на словах, но не на практике – Вершбоу

19.09 / “Косишь под Кардашян?” Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в “плагиате”. Фотодоказательства

26.08 / Россиянин арестован в США по обвинению в подготовке киберпреступления

19.11 / Звонок Ермака, громкие разоблачения, схемы, главные коррупционеры, скачок гривны. Интервью Бацман с Уманским. Трансляция

28.04 / Судан открестился от приостановки создания российской морской базы

01.03 / Дебютировал новый кроссовер Haima 6P

03.10 / На Украине собрали необходимые подписи за рассмотрение отставки спикера Рады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика