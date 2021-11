“Барселона” представила нового главного тренера. Соперника “Динамо” в Лиге чемпионов возглавил Хави

41-летний Хави появился на арене перед болельщиками в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты.

Фанаты скандировали имя Хави.

“Я действительно благодарен клубу, всем фанатам – это невероятно. Могу сказать одну вещь: мы лучший клуб в мире, и мы будем работать, чтобы выиграть множество трофеев”, – сказал тренер.

Хави и Лапорта подписали контракт и спели вместе с болельщиками.

9 ноября Хави проведет первую тренировку “Барселоны” как наставник команды.

Контекст:

“Барселона” объявила, что достигла соглашения с Хави 6 ноября, на посту главного тренера он сменил голландца Рональда Кумана. Испанец покинул клуб “Аль-Садд” из Катара, который он тренировал с 2019 года.

Контракт Хави с “Барселоной” рассчитан до 2024 года.

В составе каталонского клуба Хави сыграл 767 матчей – это второй показатель после аргентинского форварда Лионеля Месси, отыгравшего 778 игр. Вместе з “Барселоной” Хави выиграл 25 трофеев, в частности – восемь раз становился чемпионом Ла Лиги, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, дважды – в Суперкубке УЕФА.

