Борисов рассказал о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19

Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.

«На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.