 

Саакашвили перевели в больницу в тюрьме, где убивали и пытали

08.11.2021, 18:04, Новости дня
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник переведен в тюремную больницу на окраине Тбилиси, так называемую «Глданскую тюрьму», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это сообщила специальная пенитенциарнная служба Грузии, объяснив перевод необходимостью «предотвратить ухудшение состояния здоровья арестанта Саакашвили».

Ранее грузинские СМИ сообщили, что его переправили в Гори в госпиталь.

Глданская тюрьма – печальный символ режима Саакашвили, там пытали, насиловали, убивали.

Ранее директор Горийского военного госпиталя Малхаз Урткмелидзе заявил, что не владеет информацией о перевозке бывшего президента Михаила Саакашвили в клинику на вертолете, однако, по его словам, персонал готов принять пациента.

Информацию о том, что Саакашвили забрали на вертолете из Руставской тюрьмы и перевозят в Горийский госпиталь, распространили грузинские телекомпании.

До этого консилиум врачей принял решение рекомендовать министерству юстиции Грузии доставить экс-президента Михаила Саакашвили, объявившего голодовку, в медицинское учреждение.

Напомним, специальная пенитенциарная служба минюста Грузии в субботу, «исходя из высокого общественного интереса», обнародовала кадры приема пищи в Руставской тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили, который объявил о голодовке в день ареста в Тбилиси 1 октября.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке. По его словам, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму (1 октября) получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки. «Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», – сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно. Брегадзе подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме.

Президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили.



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