Конкурент Hyundai Creta от Honda представят 11 ноября

Японский автогигант Honda намерен выпустить новую модель, однако ее название пока засекречено.

Известно, что официальная премьера транспортного средства состоится 11 ноября. Выход пройдет в рамках запланированной выставки в Индонезии. Сообщается, что речь идет о новом кроссовере Honda, который имеет пять мест. Эксперты предполагают, что новинка Honda имеет платформу, которая используется в моделях City и BR-V.

Изначально приобрести новый паркетник станет возможным для клиентов из Индонезии. Вместе с тем в дальнейшем японский кроссовер появится и на глобальном рынке. Пока технические характеристики и особенности внешнего вида умалчиваются. Цены на паркетник от компании Honda объявят уже в ближайшее время.