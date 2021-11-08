 

Конкурент Hyundai Creta от Honda представят 11 ноября

08.11.2021, 17:42, Новости дня
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Японский автогигант Honda намерен выпустить новую модель, однако ее название пока засекречено.

Известно, что официальная премьера транспортного средства состоится 11 ноября. Выход пройдет в рамках запланированной выставки в Индонезии. Сообщается, что речь идет о новом кроссовере Honda, который имеет пять мест. Эксперты предполагают, что новинка Honda имеет платформу, которая используется в моделях City и BR-V.

Изначально приобрести новый паркетник станет возможным для клиентов из Индонезии. Вместе с тем в дальнейшем японский кроссовер появится и на глобальном рынке. Пока технические характеристики и особенности внешнего вида умалчиваются. Цены на паркетник от компании Honda объявят уже в ближайшее время.



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