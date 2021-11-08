Купите апельсины и продумайте все до мелочей: как знакам зодиака следует встретить год Тигра

В 2022 году, который будет годом Тигра по восточному календарю, добиться желаемого возможность появится у каждого человека. Однако, чтобы не упустить свой шанс, к предстоящему году стоит хорошо подготовиться и быть максимально внимательным. Ниже предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые помогут каждому знаку зодиака правильно встретить Новый 2022 год. Как считают астрологи, 2022-й сулит нам множество неожиданных моментов. Однако яростный характер Тигра все же будет несколько смягчен водной стихией.

Овен

Людям, рожденным под знаком Овна, встретить новогодние праздники можно с тем шиком, который они так любят. Одежду на празднование Нового года Овну стоит выбрать красную. Этот же цвет допускается использовать при оформлении к празднику комнаты. Красный для Овнов станет талисманом на весь 2022 г.

Телец

Тельцам в год Тигра предстоит упорная борьба за все, чего они хотят получить от жизни. В сам праздник людям, родившимся под этим знаком зодиака, стоит сделать акцент на наряде и украшении жилья. Новый год рекомендуется встречать в самой роскошной манере.

Близнецы

Близнецам перед Новым годом следует купить побольше апельсинов. Эти фрукты на новогоднем столе у них должны стоять в вазе обязательно. По-китайски апельсин означает «золото». Фрукты, таким образом, привлекут в 2022 году к Близнецам богатство.

Рак

Ракам, чтобы привлечь удачу, в 2022 г., стоит поставить на стол запеченную тушку утки. При этом в качестве гарнира отлично подойдет фасоль. Одежду на праздник представителям этого знака зодиака стоит приобрести новую. Выглядеть Ракам на Новый год нужно оригинально. Но при этом одежду им стоит постараться выбрать удобную.

Лев

Львы при желании на этот Новый год могут устроить настоящий карнавал. Шикарный стол с огромным количеством блюд, безусловно, поможет привлечь удачу и успех. Единственное, меню предстоящего роскошного бала Львам стоит держать втайне.

Дева

Практичным Девам на Новый год разрешается потратить не слишком много денег. Но блюда на столе у представителей этого знака должны стоять оригинальные и необычные. Разумеется, в сервировке стола следует постараться соблюсти гармонию, не забывая о чувстве стиля.

Весы

Представители этого знака в предстоящие праздники, скорее всего, захотят выглядеть просто безупречно. Для этого Весам стоит заранее пробежаться по модным бутикам и купить все необходимые вещи, продумав все до мелочей.

Дом для празднования Нового года Весам следует наполнить шиком — купить салфеточки, стеклянные подсвечники, хрустальную посуду и т. д. Наряд для встречи 2022 года Весам больше всего подойдет в романтическом стиле.

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Скорпион

Скорпионы могут украсить свой дом на Новый год мерцающими огнями и заполнить его чарующими ароматами. Продуктами представителям этого знака зодиака стоит запастись заранее. На новогодний стол можно поставить грибы, множество мясных блюд под разными соусами, блюда с пряностями.

Интерьер Скорпионам следует украсить в красных и золотистых тонах. Создав дома сказочную атмосферу, представитель этого знака обязательно привлечет к себе в 2022 г. все самое хорошее.

Стрелец

Стрельцам 2022 г. рекомендуется встречать в кругу семьи. Талисманом предстоящего года для представителей этого знака зодиака должны стать хризантемы в вазе, которые стоит поставить на праздничный стол.

Козерог

Козерогам в декорировании комнаты на Новый год рекомендуется использовать теплые и мягкие тона. Елку можно украсить в стиле ретро, к примеру, старыми игрушками. На столе у Козерога должны находиться традиционный оливье и ваза с фруктами.

Водолей

Водолеям на Новый год стоит подобрать себе элегантный и удобный наряд в холодных тонах. Украшая интерьер, следует использовать хрустальные и кварцевые элементы.

Рыбы

Рыбам для привлечения удачи в 2022 г. стоит поискать в магазине игрушечный кораблик с алыми парусами. Этот талисман нужно поставить на праздник на видное место, неподалеку от двери. Для женщин-Рыб на Новый год подойдет воздушный струящийся наряд, мужчинам стоит надеть рубашку в клетку.