 

Лолита Милявская намекнула Александру Цекало на проблемы с фигурой

08.11.2021, 17:20, Разное
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Певица Лолита Милявская намекнула бывшему мужу Александру Цекало на проблемы с фигурой. Она назвала его «маленьким и толстеньким» мужичком.
Лолита Милявская давно не сотрудничает с Цекало. В то же время в эфире шоу «Суперстар» она решила «пройтись» по внешности экс-возлюбленного. В 90-е годы кабаре-дуэт «Академия» был очень популярным. Каждая песня в исполнении Александра Цекало и Лолиты Милявской быстро становилась хитом. В 2000-х дуэт распался из-за того, что артисты развелись. Александр Цекало ушел в продюсирование, а его бывшая жена построила блестящую сольную карьеру.

Время от времени Лолита Милявская вспоминает Александра Цекало, но отзывается о нем довольно противоречиво. В очередной раз она заговорила о нем на программе «Суперстар», которая выходит в эфир НТВ. Лолита Милявская рассказала, что у нее из памяти пропал 1987 год. Об этом периоде жизни артистке напомнила «Википедия». В этот год был сформирован кабаре-дуэт «Академия». Она заявила, что выступала с «маленьким и толстеньким» мужиком. В то время коллектив очень нуждался в эфирах.

После развода с Александром Цекало Лолита Милявская дважды выходила замуж, но отношения не увенчались успехом. Сам же Александр Цекало в 2008 году женился на сестре Веры Брежневой, но с ней расстался несколько лет назад. Сейчас же избранницей продюсера является художница Дарина Эрвин. Вместе звездные супруги проживают в США. Лолита также состоит в отношениях с бизнесменом, но его имя афишировать не хочет, пишет портал Newinform.



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