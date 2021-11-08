“Был на кислороде в больнице”. Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти

“Павел болел очень тяжело, он был на кислороде, был в больнице, и был цитокиновый шторм. Это были очень тяжелые дни”, – сказала Марина Зиброва.

Она подчеркнула, что специально публично не сообщала о болезни мужа.

“Мы не говорили об этом. Я тогда сказала [дочери] Диане: “Никто не должен знать, что отец так болен”. Она вела его Instagram, она вела его Facebook. “Он здоров!” – говорю. Здоров! Потому люди разные: кто-то пожалеет, а кто-то скажет “так ему и надо”. Вот такое пережили. Ну ничего, не дождетесь!” – заявила жена Зиброва.

ВИДЕОРассказ о болезни Зиброва можно послушать, начиная с 11-й минуты. Видео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года. Через три года в семье родилась дочь Диана. У супругов есть сыновья от первых браков: у Павла – Сергей (родился в 1983 году), у Марины – Александр (1982), которого Зибров усыновил.

В Украине за сутки подтвердили 13 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Среди заболевших – 790 детей и 145 медиков. Умерло за сутки 473 человека, выздоровело 8200 пациентов, госпитализировано 3532 заболевших. С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 088 501 случай COVID-19, умерло 72 557 человек, выздоровело 2 520 956 заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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