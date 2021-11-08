 

План Зеленского высадить миллиард деревьев выполнили на 3,6%

08.11.2021, 17:12, Новости дня
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Программа стартовала в июне этого года. По состоянию на 8 ноября всего высажено 35 953 712 деревьев на общей площади 6,88 тыс. га. 

Фото: zelenakraina.gov.ua

Больше всего деревьев посадили в Житомирской области (12,69 млн), Волынской (3,25 млн), Черниговской (2,27 млн), Львовской (2,24 млн), Киевской (2,07 млн) и Ровенской (1,98 млн) области.

Меньше всего деревьев высажено в Херсонской (19 тыс.) и Николаевской областях (46 тыс.).

На сайте проекта отмечают, что сажают деревья весной и осенью, когда у деревьев нет листьев и они находятся “в пониженной активности физиологических процессов”.

“Весенняя посадка обеспечивает лучшую приживаемость и развитие лесных пород. Осенью создание леса проводится на лесокультурных площадях, где весенняя посадка была невозможна из-за погодно-климатических условий”, – пояснили на сайте.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский в июне 2021 года заявил о старте проекта “Зеленая страна” для увеличения количества лесов в Украине. Цель проекта – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га, и уже в ближайшие три года посадить 1 млрд деревьев.

В Украине леса занимают 16% территории страны, сообщило 2 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. “По европейским рекомендациям оптимальным является показатель не менее 20%. Для этого в Украине необходимо создать более 2 млн гектаров новых лесов”, – пишет ведомство.

В министерстве отметили, что увеличение лесистости Украины является одной из задач, прописанных в стратегии экологической политики страны на период до 2030 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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