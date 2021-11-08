 

Топономическая комиссия Северной Осетии предложила переименовать Владикавказ

08.11.2021, 17:11, Разное
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Республиканская топонимическая комиссия Республики Северная Осетия — Алания обратится в парламент субъекта федерации с предложением переименовать крупнейший город региона Владикавказ. Эксперты предложили увековечить в названии имя первого коменданта Владикавказской крепости Григория Потёмкина.

«Множество исторических личностей, сыгравших ключевую роль в российской истории, не увековечены или слабо увековечены в названиях населённых пунктов. И если в советское время множество городов получили названия, то гораздо хуже дела обстоят с временами Российской империи. Один из них – фактический основатель столицы Осетии, первый комендант крепости Владикавказ, генерал-фельдмаршал Григорий Потёмкин», – заявил глава комиссии Кудзаг Кудзагов. 

Его предложение переименовать Владикавказ в Потёмкин было поддержано единогласно и передано в парламент республики. Предположительно законопроект будет принят в течение ноября. В марте 2022 года по этому вопросу запланирован республиканский референдум. Он будет носить консультативный характер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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