 

Аналитики назвали изменения климата угрозой для половины населения Земли

08.11.2021, 17:10, Новости дня
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Жара, проблемы с водой в городах, засухи и наводнения, связанные с изменением климата, будут негативно влиять на здоровье пяти миллиардов людей к 2030 году, говорится в докладе консалтинговой компании McKinsey.

«При условии, что изменение климата Земли будет происходить по наиболее мягкому сценарию, то есть температура повысится на 1,5 градуса к 2030 году, почти половина населения планеты. То есть примерно пять миллиардов человек могут испытывать проблемы со здоровьем, связанные с изменением климата (тепловым стрессом, засухой, наводнениями или нехваткой воды) в следующем десятилетии», – приводит РИА «Новости» тезисы из доклада.

Между тем, в настоящее время климатической угрозе подвержены 3,3 млрд людей, то есть количество людей, здоровью которых будет угрожать климат, вырастет на 43%. По подсчетам аналитиков, самую большую угрозу будут представлять волны жары и связанный с ними тепловой стресс, далее следует недостаток воды и наводнения.

В докладе отдельно выделяется Индия как страна, где погода будет наносить вред здоровью половине населения к 2050 году при повышении глобальной температуры на два градуса.

Парниковые газы признаны главными виновниками ускорения изменения климата. Если человечество прекратит выбрасывать парниковые газы в атмосферу, то есть шанс остановить потепление в пределах 1,5 градусов до 2030 года. Однако эксперты скептически относятся к этой возможности.

Ранее министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции ООН (COP26), стоя по колено в воде, поскольку хотел подчеркнуть важность вопросов изменения климата.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября, завершится она 12 ноября.

До этого сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев проведет встречу с американским коллегой Джоном Керри в шотландском Глазго, где проходит конференцию по климату.



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