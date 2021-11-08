Число случаев заражения COVID в мире превысило психологический рубеж

Общее число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 250 млн. человек.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, по состоянию на 16.30 мск в понедельник, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 250 005 427, передает РИА «Новости».

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 051 993 заболевших.

Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ выявили 39 400 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,8 млн случаев заболевания.