Саакашвили на вертолете перевезли в военный госпиталь в Гори

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили переведен вертолетом в военный госпиталь в Гори из Руставской тюрьмы в виду ухудшения состояния здоровья, сообщили местные СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Официального подтверждения перевода арестованного 1 октября Саакашвили, который в понедельник причастился в тюрьме, нет. Перевод подтвердила мать Саакашвили Гиули Аласания.

«Они (руководство тюрьмы) проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. <…> Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим», – приводит ее слова ТАСС. Его сторонники выходят на митинг в Тбилиси.

Напомним, специальная пенитенциарная служба минюста Грузии в субботу, «исходя из высокого общественного интереса», обнародовала кадры приема пищи в Руставской тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили, который объявил о голодовке в день ареста в Тбилиси 1 октября.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке. По его словам, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму (1 октября) получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки. «Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», – сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно. Брегадзе подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме.

Президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили.