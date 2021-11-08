Процессор Qualcomm Snapdragon 898 выйдет 30 ноября

Как стало известно, новый процессор Qualcomm Snapdragon 898 будет представлен в рамках проводимого 30 ноября текущего года мероприятия Snapdragon Tech Summit. Об этом сообщила пресс-служба компании-производителя.

Отметим, что чип под названием Snapdragon 898 планируется как новое флагманское устройство. Кроме того, в рамках того де самого мероприятия планируют вывести на рынок смартфоны и другие новые устройства.

Ранее эксперты высказывались в сети по поводу качества и производительности процессора Snapdragon 898, который станет основой конструкции целого ряда дорогих мобильных устройств. Предположительно, одним из них станет смартфон Xiaomi 12. Возможно, в этот же пул попадет и продукция Lenovo.