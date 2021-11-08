 

Процессор Qualcomm Snapdragon 898 выйдет 30 ноября

08.11.2021, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, новый процессор Qualcomm Snapdragon 898 будет представлен в рамках проводимого 30 ноября текущего года мероприятия Snapdragon Tech Summit. Об этом сообщила пресс-служба компании-производителя.

Отметим, что чип под названием Snapdragon 898 планируется как новое флагманское устройство. Кроме того, в рамках того де самого мероприятия планируют вывести на рынок смартфоны и другие новые устройства.

Ранее эксперты высказывались в сети по поводу качества и производительности процессора Snapdragon 898, который станет основой конструкции целого ряда дорогих мобильных устройств. Предположительно, одним из них станет смартфон Xiaomi 12. Возможно, в этот же пул попадет и продукция Lenovo.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Меркель и Макрон не стали пожимать руки при первой с начала пандемии личной встрече

17.02 / “Гитлер был очень смелым человеком”. Пропагандист Соловьев сравнил немецкого фюрера и Навального

05.02 / Умерла актриса Татьяна Иваненко

25.09 / Украинского нардепа будут судить за неуплату 100 млн грн налогов

18.07 / В Москве нашли мертвой популярную блогершу

17.09 / Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах мэра Киева

12.03 / Зоозащитники осудили клип Украины для Евровидения из-за эксплуатации редкой птицы

22.07 / Нидерландские власти крупно оштрафовали TikTok за нарушение закона о детях

19.10 / На акциях протеста в Белоруссии задержали около 200 человек

05.03 / Представительница Молдовы презентовала конкурсную песню на “Евровидение”, написанную командой Киркорова. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика