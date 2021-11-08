 

Процессоры AMD подешевели после выхода Intel Alder Lake

08.11.2021, 16:48, Новости дня
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Отметим, что несколько дней назад произошли серьезные изменения на рынке процессоров. Несмотря на острый дефицит данного вида продукции на глобальном рынке, аналитики зафиксировали существенное снижение цен на чипы AMD Ryzen 5000.

Причиной специалисты назвали появление в продаже сильного конкурентоспособного конкурента. Речь идет об Intel Alder Lake-S, о которых эксперты давно рассуждают в сети.  

По словам специалистов, сегодня процессор Ryzen 5 в версии 5600X можно приобрести за 280 американских долларов, что на 30 «зеленых» меньше, чем было на ценнике несколько дней назад. Ryzen 7 5800X потерял в цене 150 долларов, и теперь его можно найти в продаже за 300 долларов. Снижение цен произошло почти на всю продукцию данной категории.



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