 

В России повысят призывной возраст до 30 лет

08.11.2021, 16:31, Разное
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Начальник Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил о скором повышении призывного возраста для прохождения военной службы до 30 лет. Соответствующая законодательная инициатива будет внесена на ближайшем заседании Государственной думы.

«Все думают, что повышение пенсионного возраста связано с социально-экономическим положением страны, но это совершенно не так. Настоящая причина — улучшение физического состояния населения и увеличение продолжительности жизни. Если раньше среднестатистический 27-летний гражданин имел хронические заболевания, то сейчас он находится в почти идеальной форме. Обоснование тому — успешная реализация национальных программ «Здравоохранение» и «Экология». Так что повышение призывного возраста — это логичная закономерность пенсионной реформы», — рассказал Бурдинский.

Новые поправки начнут действовать уже с весеннего призыва. А мужчинам в возрасте 27-29 лет, которые получили военный билет в связи с достижением непризывного возраста, придется сдать его в ближайший военкомат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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