Леонков пригрозил США «кладбищем кораблей» при попытке «вытеснить» Россию из Черного моря

Планы ВМС США по нейтрализации РФ в Черном море могут привести к грандиозному провалу. Такого мнения придерживается эксперт Алексей Леонков.

Офицер Брайан Харрингтон затронул тему того, как вытеснить РФ из Черного моря. Он считает, что необходимо отменить действие конвенции Монтре, которая якобы давно устарела. Этот документ ограничивает время пребывания в акватории военно-морских судов. Далее можно начать пытаться бороться с Россией на вышеназванной территории.

Леонков прокомментировал мнение офицера США. Его идея кажется очень смешной, но американское государство ждет огромный провал, если будет предпринята попытка противостоять России. ВМС США при таком положении дел рискуют оказаться на «кладбище» кораблей в Черном море.

Чаще всего победа остается за сухопутными силами, если осуществляется бой по схеме «флот против берега». Однако, опираясь на высказывания американского офицера, в США о таком ничего не слышали, пишет портал «Политэксперт».