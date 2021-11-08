Психолог Мурзина объяснила, нужен ли секс после 50 лет

Психолог Светлана Мурзина рассказала, нужен ли для здоровья секс после 50-ти лет. Когда наступает определенный возраст, интимная жизнь начинает интересовать людей меньше. Однако эксперты считают, что это зря.

Еще 40 лет назад люди рано начинали заниматься сексом и рожать детей, если сравнивать эти показатели с сегодняшним временем. Также по-другому решался жилищный вопрос. В одной квартире очень часто жили многопоколенные семьи: родители, дочь/сын, невестка/зять, их дети. Если представители более молодого поколения не стеснялись заниматься сексом, то их отец и мать не всегда жили половой жизнью. Очень часто бабушка и дедушка забирали внуков к себе спальню, чтобы их родители могли побыть вдвоем. Все это отражалось на сексуальной жизни людей старше 50 лет.

Сейчас мало кто в таком возрасте живет вместе с детьми. Люди не перестают работать, стараются хорошо выглядеть. Если кто-то одинок, то он не стесняется искать партнера. За счет последних достижений медицины на рынке присутствуют препараты, которые устраняют сухость влагалища у женщин и проблемы с эрекцией у мужчин. Кроме того, активно развивается направление, получившее название эстетическая гинекология и интимная косметология.

В последнее время люди старше 50 лет не стесняются посещать тренинги по сексуальности. Они активно обращаются к психологам и сексологам. Польза секса после 50 лет обуславливается профилактикой различных заболеваний. У женщин дольше сохраняется желания выглядеть привлекательно, быть в отличной физической форме. Если у партнеров нет секса, то это часто заменяется употреблением алкоголя и перееданием. Регулярный секс избавляет человека от эмоционального напряжения, улучшает коммуникацию в паре и поднимает настроение.

Источник: kadara.ru