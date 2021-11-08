 

Geely подняла цены на три модели на рынке РФ

08.11.2021, 16:26, Разное
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Компания Geely в ноябре нынешнего года подняла цены на три модели, которые продаются на рынке РФ. об этом рассказали эксперты портала «Цена Авто». Они изучили, как изменилась стоимость транспортных средств в России.
Компания Geely подняла цены на 0,5-1,4%. Эти показатели не такие и высокие, поскольку стоимость транспортных средств у других производителей растет более стремительно. Меньше всего подорожал кроссовер Atlas. Ценник данного автомобиля увеличился на 10 тысяч рублей. Теперь в РФ эту модель можно приобрести за 1,422-1,952 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Кроссовер Coolray подорожал на 20 тысяч рублей. Стандартная вариация данного автомобиля обойдется российскому клиенту в 1,407 миллиона рублей. Если говорить о максимальной комплектации, то за нее придется заплатить 1,711 миллиона рублей. Данная модель считается бестселлером китайской марки.

В ноябре увеличилась цена и на кроссовер Atlas Pro. За этот автомобиль нужно заплатить на 20 тысяч рублей больше, нежели ранее. Стоимость транспортного средства варьируется от 2,040 миллиона рублей до 2,205 миллиона рублей.

Прежний ценник сохранился только у купе-кроссовера Tugella. В прайс-листах и вовсе пропала модель Geely GS, пишет портал «Глобал.МСК».



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