 

“Метинвест” обеспечивает поставки кислорода в медучреждения 11 областей Украины

08.11.2021, 16:18, Новости дня
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В Днепропетровской области медицинские учреждения, где лечат пациентов с COVID-19, обеспечивает кислородом Днепровский коксохимический завод.

“Метинвест” – крупнейший металлургический холдинг Украины. Как социально ответственный бизнес мы всегда приоритетно направляем инвестиции именно в медицину, потому что эти инвестиции спасают жизнь. С 2020 года мы поставляем кислород в больницы в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ожидает рост заболеваемости осенью. Компания вышла с инициативой обеспечить больницы кислородом и построить кислородные станции, чтобы отказаться от использования баллонов. Список больниц, куда наши предприятия предоставляют кислород, пополняется”, – рассказал, директор департамента регионального развития группы “Метинвест” Александр Вишняков.

Контекст:

Группа “Метинвест”, акционерами которой являются Ринат Ахметов и Вадим Новинский, каждый день поставляет в больницы Украины 80 тонн кислорода. Тонна кислорода позволяет обеспечить поддержку около 100 пациентов в день, писало издание “Сегодня”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 088 501 случай COVID-19, умерло 72,6 тыс. человек, выздоровело 2,5 млн заболевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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