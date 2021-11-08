 

Правительство поддержало законопроект ЕР об отмене обязательного техосмотра

08.11.2021, 16:16, Новости дня
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Правительство поддержало внесенный в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки.

В законопроекте указывается, что от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях», информирует ТАСС.

Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В правительстве отметили, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта.

Также в кабмине предложили внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе. Отмечается, что «законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания».

Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.



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