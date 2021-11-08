 

В Москве благоустроили 440 улиц за 10 лет

08.11.2021, 16:06, Разное
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Программа благоустройства, реализуемая в Москве, является самой масштабной в стране. В городе становится все больше современных и комфортных зон отдыха и спорта, преображаются площади возле железнодорожных станций и метро, торговых центров, приводятся в порядок школьные дворы, районные променады и другие места.

10 лет назад в Москве насчитывалось всего 130 благоустроенных зеленых территорий. Сейчас их свыше 800. На каждой из них есть все условия для отдыха и занятий спортом. С 2011 года в столице приведено в порядок более 440 улиц. “Благодаря созданию удобных, безопасных, качественных и доступных благоустроенных территорий в Москве выросло число пешеходов, горожане стали чаще пользоваться велопрокатом и заниматься спортом”, – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Например, продолжается благоустройство острова Балчуг. К сегодняшнему дню здесь преобразились набережные, прилегающие к ним улицы и переулки, отремонтированы фасады зданий, заменено освещение и обустроены современные смотровые площадки.

Также приведены в порядок улица Красная Пресня и Звенигородское шоссе до Третьего транспортного кольца. Там обновили покрытие проезжей части и тротуаров, убрали провода, установили фонари, а еще – современные остановочные павильоны и станции велопроката.

Стоит отметить и то, что в 2021 году благоустроили 100 знаковых и парковых территорий во всех округах. Например, приведена в порядок часть парка “Яуза” – две территории в пойме реки Чермянка. Там появились велосипедные и пешеходные маршруты, экотропа, настилы и смотровые площадки, детские и спортивные зоны. Напомним, парк “Яуза” протянется от Ростокинского акведука до МКАД.

А в Северном Медведкове прошли работы на стадионе “Юность” – привели в порядок поле, заменили трибуны, обустроили площадку для игры в баскетбол и волейбол. Возле стадиона появились новые спортивные и игровые площадки, сцена, скамейки и садовые качели. Объект расположен между корпусами школы № 1506 и дворами домов на улице Грекова.



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