 

Новые меры поддержки коснутся 110 тысяч предприятий Москвы

08.11.2021, 16:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди тех, кто получит поддержку от государства, больше всего предприятий общепита, парикмахерских, салонов красоты, а также компаний в сфере автомобильных перевозок, развлечений, культуры и спорта. На таких предприятиях трудятся 3,5% работников Москвы, уточнил Ефимов.

Компании малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на льготные кредиты по программе “ФОТ 3.0”. Займ по ставке 3% годовых выдается на 18 месяцев. Условие – сохранение численности работников на уровне не менее 90%.

“Объем кредита составит до 300 миллионов рублей и рассчитывается по формуле “один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев”, – рассказал заместитель мэра Москвы.

На первые шесть месяцев предприятие освобождается от уплаты кредитов и процентов. В последующие 12 месяцев оно сможет возвращать долг и проценты по нему равными долями.

Также предприятия малого и среднего бизнеса могут получить безвозмездный грант на сумму одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Прием заявок открыт с 1 ноября по 15 декабря текущего года. Выплаты компаниям начнутся 15 ноября.

Воспользоваться программой “ФОТ 3.0” могут предприятия крупного бизнеса в области общепита, спорта, культуры и искусства. Под льготное кредитование подходят 162 организации, общее число их сотрудников – 174,6 тысячи человек, отметил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

“В случае присоединения к программе льготного кредитования этих крупных компаний общее число работающих в организациях, получающих федеральную поддержку, может составить 458 тысяч человек — это 5,7 процента от общего числа рабочих мест в Москве”, – сообщил чиновник.

Ранее власти Москвы выделили пять миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Врач перечислил самые важные лекарства для поездки на отдых

19.08 / Мнение: Капсула времени в Донецке

15.07 / «Это организация помощи государственным врачам»

24.11 / Скандалы: Дело следователей не сказалось на приговоре экс-директору ФГУПа

09.08 / Лиза Арзамасова предстала в женственном образе на последних месяцах беременности

26.04 / В Омске арестовали главу местного УВМД

12.04 / Что произошло за день 11 апреля

14.07 / SAT против ЕГЭ

25.08 / Сын основателя Playboy Хью Хефнера и актриса “Гарри Поттера” впервые стали родителями

10.12 / Скандалы: От теплохода до ледокола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика