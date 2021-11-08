 

Lexus представил в Японии две новые версии кроссовера Lexus RX

08.11.2021, 15:54, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Lexus официально презентовал флагманский кроссовер Lexus RX.

Известно, что в продажу запустят несколько модификаций. Новый экземпляр с приставкой Black Tourer в названии оснащен затемненной решеткой радиатора, стильными черными бамперами и крупными 20-дюймовыми дисками. Параллельно на рынок выйдет модификация Elegant Tourer с серебристой решеткой радиатора. Известно, что под капотом установлен 2-литровый бензиновый мотор, а также появится версия с 3,5-литровым агрегатом.

Известно, что новый кроссовер Lexus RX поступит в свободную продажу по цене от 55,2 тысяч долларов. В компании уточнили, что новая генерация изначально будет продаваться исключительно на японском рынке, однако позже модель может появиться в остальных странах.



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