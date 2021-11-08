 

Компания Realme снизила цены на смартфон GT Neo 2T

08.11.2021, 15:54, Новости дня
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Скидку в размере 47 американских долларов начала предоставлять компания Realme на свой смартфон GT Neo 2T. Теперь его в рамках объявленной акции можно приобрести за эквивалент 280 долларов США.

По словам экспертов, решение производителя предоставить настолько значительную скидку несколько удивило специалистов. Ведь модель-то совсем недавно вышла на рынок.

Поэтому, раз уж началась распродажа, то можно сделать вывод о том, что первоначальные продажи были не столь успешными, как планировали разработчики. Напомним, что в смартфоне установлен экран на 6,43 дюйма. Также среди достоинств эксперты отмечают наличие быстрого зарядного устройства мощностью 65 Вт. Разрешающая способность основного датчика камеры – 64 Мп.



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