Руководство по верификации контента из социальных сетей для начинающих

Как узнать, соответствуют ли действительности посты, статьи и заявления, которые мы видим в интернете и в социальных сетях? Это тем более важно, потому что интернет-теории заговора и намеренно вводящий в заблуждение и предвзятый контент — серьезные проблемы.

Мы в команде Bellingcat изучаем и расследуем дезинформацию в самых разных формах. Даже самых логичных интеллектуалов могут убедить заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. В худших случаях это может иметь тяжелые последствия.

Например, в сабреддите QAnoncasualties пользователи делятся печальными историями о близких, которых поглотила теория заговора QAnon. Но далеко не только QAnon отправляет людей вниз по кроличьей норе дезинформации.

В последние месяцы по всему миру проходили протесты против вакцинации и карантинных ограничений, связанных с Covid-19. Зачастую протестующие вдохновлялись ложными и вводящими в заблуждение заявлениями из социальных сетей. Дезинформация при этом применялась, например, против движения Black Lives Matter, внедрения технологий 5G и даже по поводу таких трагических событий, как взрыв в порту Бейрута в 2020 году.

«Что вы можете посоветовать?»

К исследователям Bellingcat часто обращаются люди, которые хотят знать, правдивы ли истории, которые они прочитали в интернете. В этих вопросах может очень помочь изучение основ верификации.

Это не только важный компонент работы Bellingcat, но и одна из ключевых тем семинаров, которые мы проводим.

В этом руководстве мы постараемся объяснить, как быть бдительными при работе с видео и фотографиями из интернета и выявлять те, где содержится ложная, вводящая в заблуждение или поданная в ложном контексте информация.

Верификация — это не обязательно сложно. Для нее не требуется сложных алгоритмов или доступа к продвинутым инструментам или программам, которые автоматически определяли бы, является ли снимок фейком или манипуляцией.

Как правило, чтобы выяснить, является ли контент подлинным, достаточно критического подхода и тщательного изучения контекста изображения или поста в сочетании с такими простыми инструментами, как поиск в Google или на других платформах обратного поиска изображений.

В этом руководстве описаны некоторые первые шаги по выявлению дезинформации, однако оно далеко не всеобъемлющее. Другие хорошие руководства есть, например, здесь, здесь и здесь. В конце статьи мы приведем список полезных ресурсов.

Более опытные исследователи открытых источников могут найти для себя больше пользы в продвинутых руководствах и статьях.

Подборку таких материалов можно найти на нашем сайте по тегу “Verification” или “Верификация“.

Первые шаги

Изучая контент, публикуемый в интернете, стоит знать несколько основных принципов фактчекинга, на которые можно опираться.

1. Оригинальность

В большинстве случаев во время широко освещаемых событий в сети появляются различные фотографии и видео. Среди них, вероятно, окажутся вводящие в заблуждение, повторы и иногда даже явные фейки. Поэтому так важно проверять контент на оригинальность. Например, не использовалось ли это фото раньше? Платформы обратного поиска изображений, о которых мы поговорим позже, очень просты в использовании и позволяют легко найти, где ранее то или иное изображение встречается в сети.

2. Кто источник фото или видео?

Обратите внимание на источник фото или видео, платформу, на которой они были опубликованы, и задумайтесь: влияет ли это на достоверность контента? Были ли они опубликованы на сайте с низкими стандартами модерации? Является ли автор поста анонимом или выглядит реальным человеком? Писал ли он ранее о теориях заговора? Что пишут в ответ на пост? Нет ли в комментариях другого взгляда на ситуацию?

3. Где было снято фото или видео?

Это очень широкая тема и важный элемент работы, которую мы проделываем в Bellingcat. Если удастся доказать, что событие, снятое на видео, произошло не там, где утверждается, то с высокой вероятностью можно заключить, что информация окажется ложной. Руководство по геолокации доступно на русском языке здесь.

4. Когда было снято фото или видео?

Установив место съемки, можно провести хронолокацию, то есть определить время некого события. Если удастся доказать, что видео или фото снято гораздо раньше или позже, чем заявлено в посте, то с высокой вероятностью можно заключить, что заявления в посте ложны. Руководство по хронолокации доступно здесь.

5. Почему оно было снято?

Пользователи публикуют контент в соцсетях по самым разным причинам. Некоторые делают это искренне, но другие, возможно, пытаются продвигать политическую платформу или личную точку зрения. Поэтому так важно понимать мотивацию постов. Например, если пост опубликован кем-то, кто часто публикует дезинформацию, поддерживает теории заговора или имеет крайне предвзятую точку зрения, стоит подойти к их контенту осторожно и более тщательно его проверить.

Вооружившись этим основными принципами, давайте посмотрим, как на практике можно проводить простейшую верификацию.

Суэцкий затор и источники видео

23 марта 2021 года контейнеровоз Ever Given попал в песчаную бурю, проходя суэцкий канал. Корабль сел на мель, перегородив важнейшую водную артерию и обратив на себя внимание мировых СМИ. Вскоре вокруг инцидента развернулась онлайн-дезинформация.

Особое внимание привлекло видео, где был показан контейнер, которые, как предполагали некоторые пользователи, использовался для торговли детьми.

Это видео опубликовали в различных телеграм-каналах, которые посещают последователи теории заговора QAnon.

Только в одном телеграм-канале эта публикация получила 124 000 просмотров, хотя и не было никаких свидетельств того, что этот контейнер использовался для торговли людьми — или что он вообще был на борту Ever Given.

Внимательнее присмотревшись к видео, можно больше понять об его источнике и разобраться с ложным заявлением, которое его сопровождает.

Начнем с того, что на видео присутствует логотип TikTok и имя пользователя. Этот профиль (который мы не называем и не даем на него ссылку, чтобы не привлекать к нему ненужного внимания) принадлежит пользователю, который публикует у себя в профиле самые разные видео. Чтобы найти его видео, достаточно поискать в приложении или на сайте TikTok его имя пользователя и изучить его посты.

Многие посты этого конкретного пользователя содержат видео и кадры тяжелой техники, а также регулярно сопровождаются хештегом #undergroundmining («работа в шахте»).

Этот аккаунт, по-видимому, не распространяет теории заговора, а скорее предназначен для интересующихся шахтерской техникой и оборудованием.

Поэтому можно заключить, что видео с этого аккаунта было использовано в Телеграме с целью ввести читателей в заблуждение.

Другие зацепки можно найти в содержимом самого видео. На этом видео человек подходит к контейнеру и и открывает его. Внутри видны стулья и другие объекты. На двери написано “MineARC” и имеется соответствующий логотип. Также видны слова “refuge chamber” и “mineSAFE”.

Мы можем выполнить простой поиск в Google по этим словам и посмотреть на результаты.

Как видно на скриншоте ниже, результаты ведут на сайт компании MineARC Systems, которая производит убежища для шахты на случай чрезвычайных ситуаций.

Можно изучить сайт компании и затем сравнить видео с ее продукцией.

Быстро становится понятно, что MineARC производит камеры, которые, похоже, совпадают с контейнером на видео в TikTok — некоторые элементы выглядят идентичными тем, что видны на фотографиях продукции на сайте MineARC.

Итак, с помощью простого поиска в Google и TikTok мы установили:

первоисточник видео;

реальное назначение камеры на видео;

название и сайт компании, которая производит эти камеры;

то, что этот контейнер на самом деле представляет собой камеру-убежище, которая используется в шахтах.

Все это позволяет нам с уверенностью сказать, что нет никаких свидетельств того, что это видео как-либо связано с торговлей детьми. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что видео было снято на борту Ever Given. Напротив, судя по всему, видео было взято со страницы, посвященной шахтерскому оборудованию, которая не имеет никакого отношения ни к торговле детьми, ни к Ever Given.

К сожалению, невозможно контролировать, как контент, который мы публикуем, используется авторами теорий заговора и другими недобросовестными акторами. Поэтому важно не терять бдительности, просматривая контент в соцсетях.

Протесты полицейских и ключевые слова для поиска

На этом коротком видео, опубликованном в телеграм-канале с 60 000 подписчиков 7 апреля 2021 года, видно, как французские полицейские бросают на землю свои наручники. В тексте на видео утверждается, что они делают это в знак протеста против коронавирусных локдаунов.

Такие заявления могут быть очень значимыми, особенно для сторонников теорий заговора, которые оспаривают происхождение и само существование Covid-19, а также для активистов, выступающих против локдаунов.

Но как подойти к верификации этого видео, связанных с ним заявлений и его реального контекста?

Как и в примере с Ever Given, мы видим логотип TikTok и имя пользователя.

В этом аккаунте есть и другой контент против мер защиты от Covid-19, например ношения масок. В аккаунте также не приводится источник видео, что вызывает подозрения, действительно ли там показано то, что утверждает пользователь, загрузивший это видео.

Однако с помощью наиболее очевидных ключевых слов, например «Французская полиция бросает наручники», можно начать искать оригинал и другие видео того же события в поисковиках и в социальных сетях.

К счастью, эти простые ключевые слова для поиска дают нам различные результаты на YouTube.

Среди результатов нет именно того видео, что было опубликовано в Телеграме, однако есть несколько других видео, где французские полицейские бросают на землю наручники.

Кликнув на эти видео и посмотрев их, можно быстро понять, что эти протесты не имеют ничего общего с Covid-19. Они связаны с запретом удушающих приемов, который был принят после убийства Джорджа Флойда, а также выступлением французских полицейских против обвинений в жестокости и расизме.

Кроме того, мы видим, что многие из этих видео были загружены на YouTube 14 июня 2020 года (примерно за 9 месяцев до публикации поста в Телеграме).

Поиск в Google по тем же ключевым словам, что и на YouTube, выдает статью BBC, опубликованную за два дня до того, как эти видео были загружены на YouTube.

При этом отсутствуют какие-либо сообщения в СМИ или какие-либо другие свидетельства «антиковидных» протестов французской полиции, во время которых полицейские бросали на землю наручники, которые при этом еще и совпадали бы по времени с постом в Телеграме (апрель 2021 года).

Напротив, имеется фактчек Reuters, который был опубликован вскоре после протестов сентября 2020 года и где говорится, что перформанс с наручниками не имеет ничего общего с мерами по борьбе с Covid-19.

Хотя этот фактчек был проведен за несколько месяцев до этого, по-видимому, один пользователь Телеграма решил перепостить видео с этими полицейскими протестами, понадеявшись, что уже опубликованные разоблачения никто не заметит.

Однако несколько простых методик позволили нам получить полную информацию об этой истории.

Для этой верификации понадобились всего лишь основы критического мышления и поиск по простым ключевым словам.

Мы изучили источник видео, а затем с помощью социальных сетей и традиционных СМИ проверили, являются ли заявления в связи с этим видео верными.

Сейчас, когда на альтернативных социальных платформах появляется огромное количество контента, связанного с пандемией, важно понимать, что значительную его часть можно легко и быстро опровергнуть.

Иногда провести верификацию еще проще — достаточно обратного поиска изображений.

Хаос в Aldi и обратный поиск изображений

Возьмем, например, вводящий в заблуждение пост, который команда Bellingcat впервые изучила еще в начале пандемии коронавируса. Тогда в Тиктоке завирусилось видео, где, как сообщается, были показаны огромные очереди во время паники в магазине Aldi в Хаарлеме, Нидерланды.

Сделав скриншот этого видео и загрузив его в Bing images (также стоит попробовать сервисы обратного поиска картинок Yandex, Google Images и TinEye), можно быстро выяснить, что оно на самом деле снято вообще не в Нидерландах.

Эта простая методика также позволяет подтвердить, что событие на видео на самом деле произошло еще до начала пандемии.

Вот как это сделать.

After uploading the still to Bing, we can see results that the platform has identified as bearing a resemblance to our screen grab on the right hand side.

Среди результатов особо интересен тот, что имеет название “ALDI Sonderverkauf in Kiel”.

Это переводится с немецкого как «особая распродажа Aldi в Киле» — городе на севере Германии.

Нажав на это видео, увидим, что оно впервые было загружено на YouTube в 2011 году, задолго до появления Covid-19.

Этот простой метод позволил нам доказать, что это видео в Тиктоке — не то, за что его пытаются выдать.

Обман выдает еще одна важная деталь. Знак “F.B.I” в правом верхнем углу снимка принадлежит немецкой сети парикмахерских, что можно выяснить путем простого поиска в Google. Как мы объясняли в этой статье в прошлом году, эта и другие небольшие детали позволяют нам установить точное место съемки видео посредством методики, известной как геолокация.

Но что делать, если снимок был изменен?

Дерек Шовен и отзеркаленные изображения

В мае 2020 года в Телеграме распространился этот снимок убийцы Джорджа Флойда Дерека Шовена.

Некоторые использовали эти кадры, утверждая, что Шовен невиновен, поскольку уши на его фото после задержания, по-видимому, отличаются от видео, снятого на месте убийства Джорджа Флойда.

Хотя эксперты утверждают, что личность человека можно установить с высокой точностью даже по размытому кадру изображению его, в данном случае имеются небольшие детали, которые вызывают серьезные вопросы.

Например, видно (на изображении ниже и в верхней правой части коллажа выше), что нашивка на руке Шовена со словом «Миннеаполис» отражена.

В оригинале видео инцидента нашивка выглядит правильно.

Достаточно просто пересмотреть широко распространившийся оригинал видео, чтобы найти место, которое было отражено (после 8:57 здесь и на скриншоте ниже).

Обратите внимание на остановку, которая видна позади Шовена на обоих кадрах. Это говорит нам, что скриншот был сделан именно на этом моменте. Как видно, Шовен смотрел в сторону, противоположную той, что на отзеркаленном кадре.

Теперь мы можем быть уверены, что на отраженном кадре видно правое ухо Шовена, а на фото после задержания — левое. Кроме того, качество отраженного кадра значительно ниже, чем фото после задержания. Даже если бы ухо было одно и то же, сравнение невооруженным глазом провести было бы сложно.

Как минимум сам факт, что с изображением произвели манипуляцию, должен говорить о том, что к сопровождающему его заявлению нужно подходить с чрезвычайной осторожностью, и крайне маловероятно, чтобы оно оказалось правдой.

Другие примеры манипуляции с видео или изображениями, которые получили вирусную популярность и впоследствии были опровергнуты, см. здесь, здесь и здесь.

При этом важно заметить, что манипуляции с изображениями появляются гораздо реже, чем старые изображения, опубликованные вне контекста или намеренно неверно подписанные, чтобы ввести в заблуждение.

Хотя имеются инструменты, которые позволяют определить наличие манипуляций с изображением, эти инструменты зачастую громоздкие и сложные в использовании. Наиболее эффективный способ найти контекст снимков, которые мы видим в сети — использовать здравый смысл и некоторые простейшие методы, которые описаны в этой статье.

Памятка для верификации

В этой статье описаны некоторые базовые методики верификации, однако следует помнить, что это не всегда очевидный процесс.

В самых сложных случаях подробное исследование фотографии, видео или инцидента может занять несколько месяцев (хотя такие случаи редки).

И даже тогда не всегда можно дать однозначный ответ, является ли тот или иной контент подлинным.

Однако простые методики, описанные выше, — хорошее начало, которое в большинстве случаев очень хорошо помогает раскрыть дезинформацию.

Вот памятка с некоторыми важными факторами, которые стоит учитывать при верификации контента из социальных сетей:

Ниже — ссылки на некоторые другие статьи Bellingcat о верификации и выявлении дезинформации:

Как использовать обратный поиск изображений для расследований

Разбор дезинформации вокруг взрыва в порту Бейрута

Система коронавирусной дезинформации: как это работает

Мониторинг и разоблачение коронапаники: фейк про “Aldi в Хаарлеме”

Как коронавирусная дезинформация обходит модерацию социальных сетей

Кроме того, различные полезные инструменты для разоблачения дезинформации есть в подборке инструментов Bellingcat.

Аккаунт @QuizTime в Твиттере дает очень интересные задания на геолокацию, а иногда — задачки, которые позволяют отточить навыки верификации (хотя стоит предупредить, что многие из них могут показаться трудными даже продвинутым исследователям открытых источников):

Другие полезные источники по верификации:

The Verification Handbook

The First Draft Verification Toolbox

First Draft Verification Learning Kit

BBC Reality Check

Google Fact Check Tools

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента