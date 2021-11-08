 

Режиссер Коробко: в фильме «16-ый» зашифровано послание американцам

08.11.2021, 15:32, Разное
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Кинолента Евгения Пригожина «16-й» – послание американцам, которое объединяет в себе жанр пародии, уличный юмор и «троллинг», считает режиссер и продюсер Александр Коробко.
Фильм, по мнению кинематографиста, можно сравнить с творческим методом писателя Сергея Довлатова, который боролся с системой при помощи абсурда. К тому же именно на Западе сарказм и оскорбительный стеб начали использовать в кино. Примером тому служит фильм «Смерть Сталина». Послание американцам в фильме «16-й» читается между строк, уверен продюсер.

«В принципе, наверное, серьезно отвечать на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в американские выборы сегодня и нельзя. Диалога ведь нет, равно как и того взаимоуважения, которое было даже в годы холодной войны. Авторы [фильма], наверное, как в свое время Довлатов, решили, что лучший метод борьбы с системой – это абсурд. Только он боролся с советской, а они — с американской», — подчеркнул режиссер.

Технический показ киноленты бизнесмена Пригожина состоялся на официальном сайте проекта накануне. Официальная премьера в РФ назначена на 8 ноября. Изначально фильм планировался к показу в Нью-Йорке 3 ноября. Однако кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил мероприятие, а в Angelika Film Center and Cafe зрителей буквально разогнали полицейские.



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