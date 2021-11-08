 

Болевые ощущения в ступнях могут быть симптомом гипертонии

08.11.2021, 15:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики предупредили, что о гипертонии могут говорить болевые ощущения в ступнях. Одним из симптомов подагры очень часто является высокое давление.
Часто человек узнает о высоком кровяном давлении случайно, поскольку оно может протекать бессимптомно. О нем нередко говорит большой палец ноги. Статистика показывает, что высоким кровяным давлением страдает каждый взрослый человек не планете. Его очень часто называют «тихим убийцей» Когда появляются характерные предупреждающие знаки, люди могут не обратить на них внимания.

Подагра представляет собой форму артрита, которая проявляется в виде резких и спонтанных обострений. Несмотря на то, что есть несколько причин развития данного состояния, высокое кровяное давление может стимулировать это заболевание. Те, кто проходит лечение от гипертонии, могут оставаться в группе риска. Диуретики, которые принимаются для снижения кровяного давления, увеличивают уровень мочевой кислоты.

При подагре появляется внезапна жжение в суставах. Боль может поражать не только ступни, но и запястья, руки, колени, локти. Чаще всего страдает сустав большого пальца ноги. Вокруг пораженного места кожа становится горячей, красной и опухшей, пишет портал Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Бритни Спирс отказалась выходить на сцену до снятия опеки и высмеяла сестру за выступление с ее хитом

10.06 / Мнение: Почему социалисты так любят деньги

30.05 / Полиция запретила Domestos ремонтировать школьный туалет в Гусь-Хрустальном

20.01 / Россия направила заявку на регистрацию “Спутник V” в ЕС

27.07 / Мнение: Про книги и семинары

11.09 / Скандалы: «Вагнергейт»

31.05 / Наташа Королева встретила 48-й день рождения танцами в неоновом боди

23.09 / Иммунолог рассказал о факторах, влияющих на развитие детской аллергии

01.04 / Мнение: Ад пуст, все демоны здесь.

23.09 / Мнение: Банкрот Чичваркин гастролирует с лекциями о том, как успешно вести бизнес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика