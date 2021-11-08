Болевые ощущения в ступнях могут быть симптомом гипертонии

Медики предупредили, что о гипертонии могут говорить болевые ощущения в ступнях. Одним из симптомов подагры очень часто является высокое давление.

Часто человек узнает о высоком кровяном давлении случайно, поскольку оно может протекать бессимптомно. О нем нередко говорит большой палец ноги. Статистика показывает, что высоким кровяным давлением страдает каждый взрослый человек не планете. Его очень часто называют «тихим убийцей» Когда появляются характерные предупреждающие знаки, люди могут не обратить на них внимания.

Подагра представляет собой форму артрита, которая проявляется в виде резких и спонтанных обострений. Несмотря на то, что есть несколько причин развития данного состояния, высокое кровяное давление может стимулировать это заболевание. Те, кто проходит лечение от гипертонии, могут оставаться в группе риска. Диуретики, которые принимаются для снижения кровяного давления, увеличивают уровень мочевой кислоты.

При подагре появляется внезапна жжение в суставах. Боль может поражать не только ступни, но и запястья, руки, колени, локти. Чаще всего страдает сустав большого пальца ноги. Вокруг пораженного места кожа становится горячей, красной и опухшей, пишет портал Newinform.