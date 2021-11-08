 

Аринбасарова раскрыла детали измены Кончаловского с французской актрисой Мериль

08.11.2021, 15:32, Разное
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Актриса Наталия Аринбасарова откровенно пояснила об измене режиссера Андрея Кончаловского. Ее экс-супруг предался любовным утехам с Марией Мериль.
Когда Аринбасарова впервые встретилась с французской актрисой, она не знала, что у нее и Андрея Кончаловского развиваются отношения на стороне. Режиссер в то время вернулся со съемок кинофильма «Асино счастье». Он решил пригласить прогуляться по Москве представителей французской делегации.

В тот день Мария Мериль подарила Наталии Аринбасаровой лаковые туфли черного цвета. Только спустя некоторое время друг семьи сообщил, что Кончаловский изменяет ей с иностранной актрисой.

Вскоре режиссер заявил жене, что перестал ее чувствовать, тогда Аринбасарова приняла решение о разводе. В ЗАГСе, когда оформлялись все документы, Кончаловский заявил, что никогда не изменял своей жене в браке.

Напомним, что Наталия Аринбасарова являлась второй женой Андрея Кончаловского. Брак актрисы и режиссера продлился четыре года. В этих отношениях Аринбасарова родила возлюбленному сына Егора. Всего Кончаловский пять раз состоял в браке. Сейчас он счастлив в отношениях с ведущей и актрисой Юлией Высоцкой, пишет портал «Политэксперт».



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